Avengers: Endgame, un fan ha sostituito ogni eroe nel poster con il gatto Goose!

Un fan ha realizzato una divertente fan art di Avengers: Endgame sostituendo tutti gli eroi del poster con il gatto Goose. La fantasia degli appassionati dell'MCU non conosce confini e dopo la visione di Captain Marvel molti sono rimasti colpiti dal personaggio di Goose il gatto, che contende la leadership a Carol Danvers. Qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel, attualmente nei cinema.

Ieri l'uscita del nuovo trailer di Avengers: Endgame è stata accompagnata da uno spettacolare poster che ritrae gli eroi che vedremo nel film.

Detto fatto, l'utente Twitter Amazon Crime ha deciso di operare la propria personale rilettura del poster sostituendo tutti i personaggi (escluso Thanos) con il gatto/alieno Goose.

mew mew mew pic.twitter.com/FUg8n4gYWh — Amazon Crime (@blogboyzHQ) 14 marzo 2019

Il nuovo poster di Avengers: Endgame ha, inoltre, suscitato polemiche in rete per via dell'assenza del nome di Danai Gurira, che interpreta Okoye, dalla lista dei nomi del cast nonostante l'immagine del personaggio appaia nel poster. Errore a cui Marvel avrebbe prontamente rimediato diffondendo un nuovo poster corretto.

A dispetto della curiosità (Avengers: Endagme è uno dei film più attesi dell'anno), sono in effetti ancora pochi gli elementi a nostra disposizione per ricostruire un intreccio più prodigo di dettagli rispetto a quelli svelati (si fa per dire) dalla trama ufficiale rilasciata da Disney: "Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze".

Come sempre non resta che attendere il 24 aprile 2019 per scoprire con assoluta certezza cosa accadrà in Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!