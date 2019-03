Avengers: Endgame, Marvel pubblica un nuovo poster spettacolare

Marica Lancellotti

I Marvel Studios oggi hanno fatto le cose in grande con Avengers: Endagme: insieme al trailer 2 è arrivato anche il nuovo poster. Ed è decisamente meno frequentato dei precedenti.

Ecco il poster:

Fondo viola d'ordinanza, e grande cattivo, Thanos, che ne occupa buona parte ma dal cuore di questo rettangolo colorato spuntato tutti i Vendicatori. O almeno ciò che ne rimane dopo il fatidico schiocco di dita del Mad Titan in Avengers: Infinty War. La squadra di eroi in Avengers 4 è ridotta all'essenziale: ci sono Iron Man e Nebula (che, ormai lo sappiamo anche dal trailer, sono riusciti a tornare indietro dallo spazio), c'è Captain America, ci sono Bruce Banner (che è proprio lo scienziato nella sua forma umana, senza alcuna traccia del mostro verde: questo avvicina sempre più la possibilità di vedere il Professor Hulk?) e Vedova Nera, Occhio di Falco, War Machine e Thor. A proposito di Thor: se il maggiore spazio dato a Cap e Tony Stark sul poster viene letto un po' da chiunque come una sorta di doveroso atto di commiato dai due vendicatori che, con quasi assoluta certezza, ci lasceranno dopo l'ultimo film della fase 3 del MCU, in tanti invece si chiedono: ma perchè Thor sta guardando nella direzione opposta rispetto a tutti gli altri? Soltanto lui e una delle "aiutanti" d'eccezione del gruppo di Avengers: Okoye, interpretata da Danai Gurira, assente nei primi due trailer ma sicuramente pronta al ritorno. Almeno quanto Rocket Raccoon e il già visto Ant-Man, senza considerare quanta voglia avrà di scendere in campo Captain Marvel, che dopo essere stata formalmente accettata da Thor nel trailer, fa il suo debutto anche nel nuovo poster.

Nonostante tutte queste novità, a dispetto della curiosità (Avengers: Endagme è uno dei film più attesi dell'anno), sono in effetti ancora pochi gli elementi a nostra disposizione per ricostruire un intreccio più prodigo di dettagli rispetto a quelli svelati (si fa per dire) dalla trama ufficiale rilasciata da Disney: "Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze".

Come sempre non resta che attendere il 24 aprile 2019 per scoprire con assoluta certezza cosa accadrà in Avengers: Endgame.