Avengers: Endgame, uno dei nostri eroi si trasformerà in villain?

Secondo un nuovo spoiler, in Avengers: Endgame un eroe tra i più amati si trasformerà in villain.

Avengers: Infinity War si è concluso con lo schiocco di dita di Thanos che ha eliminato metà della popolazione dell'universo grazie al potere del Guanto dell'Infinito.

In Avengers: Endgame gli eroi superstiti - Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo), Clint Barton (Jeremy Renner) - e i nuovi arrivi Ant-Man (Paul Rudd) e Captain Marvel (Brie Larson) uniranno le forze per sconfiggere Thanos e invertire le conseguenze del suo crimine. Sono in molti a credere, però, che non sarà Thanos il villain al centro di Avengers: Endgame e un nuovo spoiler confermerebbe questa ipotesi.

L'utente di Reddit kangisinavengers4 avrebbe postato la descrizione di quella che appare come una proiezione test di Avengers: Engame. La descrizione svelerebbe una notizia bomba, se confermata: il villain di Endgame non sarebbe Thanos bensì Tony Stark! Iron Man apparentemente "diventerà Kang in una versione alternativa".

I fan dei Fumetti Marvel conoscono il villain Kang il Conquistatore come un esperto di viaggi nel tempo che discende da Reed Richards de i Fantastici 4 e nei suoi anni giovanili è l'eroe Iron Lad prima di diventare un villain che viaggia nel tempo. Finora i diritti dei Fantastici 4 e del personaggio appartenevano a 20th Century Fox, ma solo ieri l'accordo tra Fox e Disney è stato finalizzato permettendo, a quanto sosterrebbe lo spoiler, un incredibile colpo di scena.

Secondo le informazioni apparse su Reddit, "Tony Stark viene lasciato alla deriva nello spazio e finisce con gli Eternals. Loro gli forniscono nuove tecnologie facendolo diventare immortale. Questa versione di Tony (Kang) vuole eliminare tutti gli eroi per impedire la comparsa di nuove minacce come Thanos."

Gli Eternals sono creature celeste che a breve entreranno a far parte del Marvel Cinematic Universe, visto che il film su di loro è già in preparazione. Secondo i curiosi rumor avremo un assaggio della loro presenza già in Avengers: Endgame. Su Reddit viene rivelato, inoltre, che Thanos "muore tre volte nel film. In seguito si unirà agli eroi per combattere Kang."

La conclusione di Avengers: Endgame, secondo gli spoiler, sarebbe frutto della follia dei paradossi temporali che si ritorcerà contro Kang: "nel finale alcuni Avengers metteranno le mani sulle Gemme dell'Infinito e Tony, mentre è ancora sotto il controllo di Kang, riuscirà a usare il Guanto utilizzando l'energia delle Gemme per distruggere Kang. Alla fine morirà esausto per via dello sforzo." Spoiler da prendere con le molle, in attesa dell'arrivo di Engame nei cinema.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la trama ufficiale di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

