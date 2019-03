Disney e 21st Century Fox: l'acquisizione è ufficiale!

L'acquisizione di 21st Century Fox da parte di Disney è diventata ufficiale: ad annunciare il grande evento su Twitter proprio la Fox con un comunicato!

21ST CENTURY FOX ANNOUNCES COMPLETION OF DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH DISNEY ACQUISITION: https://t.co/OHUJjX9w1k — 21st Century Fox (@21CF) March 19, 2019

Questo accordo è epocale, andrà a toccare tantissimi franchise e tantissimi diritti su film e saghe anche dal punto di vista televisivo, ma ciò che sta facendo preoccupare e festeggiare contemporaneamente i fan riguarda il punto di vista cinematografico. Una delle conseguenze più interessanti e attese dai fan è il ritorno ai Marvel Studios, di proprietà della Disney, dei diritti di alcuni personaggi come gli X-Men e i Fantastici Quattro che potranno quindi essere in futuro inclusi nei prossimi progetti destinati al piccolo e grande schermo. Con questa acquisizione anche altri franchise, tra cui quello di Avatar, entreranno nel catalogo a disposizione della Disney che dominerà quindi il mercato che già vede protagonisti marchi come Star Wars, Pixar e, ovviamente, il Marvel Cinematic Universe.

Le cifre pattuite dovranno essere versate entro oggi, completando quindi ufficialmente il passaggio di proprietà nelle prossime 24 ore. Sui social i fan sono per lo più entusiasti, ma alcuni sono spaventati dallo strapotere di Disney: c'è il timore che alcune saghe saranno ritoccate, andando a perdere così le loro peculiarità native.

L'idea della fusione era già venuta ai Simpson diversi anni fa: in When You Dish Upon a Star, Homer diventa un assistente personale per Alec Baldwin e Kim Basinger quando si trasferiscono a Springfield per lasciarsi alle spalle il mondo di Hollywood. Il protagonista incontra poi il regista Ron Howard e gli propone l'idea per un film, successivamente presentato dal regista alla 20th Century Fox, svelando tramite un cartello che si tratta di una "divisione dalla Walt Disney Co".