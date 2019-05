Avengers: Endgame, la cupola del MIT trasformata nello scudo di Captain America!

L'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame ha ispirato un gruppo di fan a trasformare l'iconica cupola del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston nello scudo di Captain America.

L'incredibile "scherzo" è stato compiuto nella notte di sabato, proprio poche ore dopo il debutto nei cinema americani dell'ultimo capitolo dell'Infinity Saga.

L'ambiziosa impresa compiuta dai fan della Marvel è stata portata a termine da circa una dozzina di persone che si fanno chiamare gli hacker del MIT ed è stata al centro di un'attenta pianificazione iniziata un anno fa, non appena era stata rivelata la data di uscita di Avengers: Endgame.

Uno dei membri del gruppo, in forma anonima, ha spiegato a The Boston Globe che gli attuali studenti del MIT sono cresciuti guardando il franchise, quindi volevano ringraziare i film per il ruolo che hanno avuto nelle loro vite.

Chris Evans, interprete di Captain America, ha scoperto la spettacolare trasformazione dell'edificio e ha condiviso su Twitter il suo entusiasmo per il risultato finale, immortalato anche in un video.

Non si tratta della prima volta che la cupola viene trasformata a sorpresa: in passato la struttura era stata decorata a tema Star Wars, sfruttando la sua somiglianza con R2D2 e, in altre occasioni, in cima erano apparsi una macchina della polizia e un piano.

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.