Avengers: Endgame, una delle scene più divertenti è sul web

Approda in rete una clip irresistibile di Avengers: Endgame che vede protagonista il Professor Hulk.

Una delle scene più divertenti e incredibili di Avengers: Endgame è ora approdata in rete. A sorpresa, Thor non è il solo Avengers ad aver subito un cambiamento radicale nella personalità in Endgame, anche Hulk ha subito lo stesso trattamento.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Bruce Banner è riuscito a trovare il modo di pacificare le sue due nature fondendole e il gigante verde schiumante di rabbia incontrollabile si è ora normalizzato. Hulk è ormai una celebrità e mentre discute serenamente con i colleghi Vedova Nera e Ant-Man viene perfino interrotto dai bambini per farsi un selfie con loro.

E' incredibile vedere il Professor Hulk verde e gigantesco, ma al tempo stesso capace di sorridere sempre e conversare pacatamente. Il tutto frutto della performance di Mark Ruffalo e della motion capture. Naturalmente Professor Hulk sarà protagonista di alcuni dei momenti più divertenti di Avengers: Endgame, ma al momento giusto saprà sfoderare le sue qualità eroiche.

