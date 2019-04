Avengers: Endgame, Chris Hemsworth scarabocchia i poster degli altri Vendicatori

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Nel corso del tour promozionale di Avengers: Endgame, Chris Hemsworth si è ritagliato del tempo libero per scarabocchiare i poster degli altri Vendicatori con risultati esilaranti. Il cast di Avengers: Endgame è attualmente impegnato nella promozione del film quando mancano ormai una manciata di giorni alla sua uscita. Avengers: Endgame concluderà la Infinity Saga concludendo la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe.

Chris Hemsworth tornerà ancora una volta a calarsi nei panni di Thor per Avengers: Endgame che tornerà a raccontare cosa accade ai Vendicatori dopo la Decimazione. Con metà della popolazione spazzata via dallo schiocco di dita di Thanos, in Avengers 4 gli Avengers superstiti dovranno riorganizzarsi per vendicare i Caduti e provare a farli tornare indietro a qualunque costo.

Per commemorare i defunti nella conferenza stampa di Avengers: Endgame le sedie Caduti di Avengers: Infinity War sono rimaste vuote, ma la serietà del momento non ha impedito a Chris Hemsworth di farsi beffe dei colleghi vandalizzando i loro poster armato di pennarello nero.

Nel breve video, vediamo l'estro artistico di Hemsworth liberarsi nell'abbellimento dei poster di Avengers: Endgame aggiungendo barbetta e baffi al poster di Ant-Man per poi scarabocchiare a dovere il poster di Captain America. Hemsworth ha poi aggiunto la scritta "I Heart Thor" sul poster di Iron Man e ha disegnato lunghe sopracciglia alla foto di Hawkeye. L'attore ha però risparmiato il poster di Petter Potts affermando che è già troppo carina perciò non ha bisogno di suo intervento.

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!