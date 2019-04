Avengers: Endgame, il cameo di Natalie Portman è stato realizzato con materiale riciclato

I fratelli Russo hanno svelato di aver usato materiale di Thor: The Dark World per il cameo di Natalie Portman in Avengers: Endgame.

La presenza di Natalie Portman ha fatto impazzire i fan di Avengers: Endgame, ma adesso scopriamo che il suo cameo è stato realizzato con materiale video riciclato.

Nel corso di Avengers: Endgame, Thor e Rocket fanno un viaggio attraverso il tempo e lo spazio arrivando ad Asgard all'epoca degli eventi di Thor: The Dark World. Qui Thor incontra la madre Frigga (Rene Russo) e Jane Foster (Natalie Portman), vecchia fiamma di Thor. Natalie Portman non è apparsa in un film Marvel fin dai tempi di Thor: The Dark World e secondo i rumors non è stata neppure troppo soddisfatta della collaborazione coi Marvel Studios. Natalie Portman ha sorpreso tutti comparendo sul red carpet di Avengers: Endgame alla premiere del film, il che ha fatto pensare che avesse interpretato un cameo.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

In effetti Jane Foster compare in Avengers: Endgame. Mentre Frigga ha un commovente incontro col figlio Thor poco prima di essere uccisa, intravediamo Jane a distanza. Il personaggio si alza dal letto dove riposava e si incammina verso un'altra stanza uscendo rapidamente dall'inquadratura. L'impressione, che oggi trova conferma, è che la scena in questione appartenga a materiale video precedentemente scartato.

Parlando con EW, i fratelli Russo hanno confermato di aver utilizzato materiale di scarto di Thor: The Dark World per la scena di Natalie Portman. Però l'attrice ha contribuito ad Avengers: Endgame con la sua voce, in un piccolo cameo vocale in cui la sentiamo parlare a distanza.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame.

