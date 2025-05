Avengers: Doomsday, la X-Mansion danneggiata dopo una battaglia con le Sentinelle nelle nuove foto

Mentre Marvel fa scattare l'avvertimento formale contro l'intruso che si è intrufolato nei Pinewood Studios diffondendo un video dei set di Avengers: Doomsday, nuove foto svelano un'altra iconica location: la X-Mansion, danneggiata dopo una battaglia con le Sentinelle.

La presenza degli x-Men nel film è stata confermata durante l'evento live dell'annuncio del cast di Avengers: Doomsday quando, a sorpresa, è stato svelato il ritorno di alcune star del franchise Fox degli X-Men tra cui Patrick Stewart e James Marsden, alias Magneto e Ciclope.

Adesso una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday, condivisa da @UnBoxPHD su Twitter nelle ultime ore, sembra mostrare le conseguenze di una battaglia con le Sentinelle alla X-Mansion. In precedenza, @UnBoxPHD aveva condiviso uno sguardo ravvicinato a una Sentinella sul set del film. Le sentinelle sono tra i nemici più potenti che gli X-Men affrontano nei fumetti, nei film della Fox, in X-Men '97 dei Marvel Studios e praticamente in ogni adattamento dedicato ai mutanti. Sebbene la nuova foto dal set di Avengers: Doomsday non mostri alcun eroe, rivela che la X-Mansion verrà probabilmente distrutta o gravemente danneggiata nel primo capitolo del ritorno degli Avengers.

Come interpretare le foto leaked dal set di Avengers: Doomsday?

Come ricorda ScreenRant, la scena dopo i titoli di coda di The Marvels è stato il primo segnale dell'arrivo degli X-Men nell'MCU. Dopo che Monica Rambeau rimane intrappolata in un altro universo, si risveglia e vede Bestia (Kelsey Grammer) nella X-Mansion, il quale le dice che avrebbe aggiornato Charles Xavier sulla situazione. Con Monica bloccata in quell'universo, è possibile che la sua presenza causi un'incursione tra Terra-616 e la Terra degli X-Men.

La conferma della centralità del ruolo dei mutanti nel cinecomic la abbiamo proprio grazie alle foto leaked della X-Mansion, che svelano l'importanza del ruolo che avrà il team, e delle Sentinelle, nemici più acerrimi e potenti del mutanti. A giudicare dalle parti delle sentinelle sparse nel cortile della X-Mansion, un loro esercito apparentemente atterrerà nell'iconico luogo prima che gli X-Men le distruggano. La battaglia tra mutanti e sentinelle, oltre a garantire lo spettacolo, potrebbe contribuire a delineare la posizione degli X-Men, le loro dinamiche e i loro poteri, soprattutto se verrà posta a inizio di Avengers: Doomsday.