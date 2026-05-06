Avengers: Doomsday, Joe Russo: "E basta con questa ossessione per gli spoiler!"

Il co-regista di Avengers: Doomsday e Secret Wars è fatalista e sa che impedire gli spoiler del tutto è un'impresa impossibile, vista la popolarità dei film Marvel.

Evitare gli spoiler a tutti i costi non è un'ossessione di Joe Russo. Il co-regista di Avengers: Doomsday e Secret Wars sa che progetti mastodontici come i film sugli Avengers attireranno sempre l'attenzione massiccia dei fan e controllare ogni fuga di notizie è praticamente impossibile.

Il tema degli spoiler sta molto a cuore ai fan dei cinecomic, terrorizzati di scoprire informazioni che potrebbero rovinargli la sorpresa al momento della visione, soprattutto in vista dell'uscita di un progetto epocale come Avengers: Doomsday. Ma Joe Russo non vuole nemmeno impedire al pubblico di entusiasmarsi per i nuovi progetti.

La cosa nel quarto teaser natalizio di Avengers: Doomsday

La ricetta del regista di Avengers: Doomsday contro l'ossessione per gli spoiler

Joe Russo, co-regista di Doomsday e Secret Wars insieme al fratello Anthony Russo, ha affrontato la questione spoiler nel corso di un'intervista a Metro UK.

"Da un lato, il pubblico desidera essere sorpreso, ed è questo che rende l'esperienza cinematografica emozionante", ha spiegato. "Dall'altro, può diventare un po' troppo rigido, al punto che le persone sono restie a interagire con qualsiasi cosa peer evitare spoiler."_

I fan dell'MCU ricorderanno sicuramente i video online delle reazioni degli spettatori alle grandi rivelazioni e ai momenti salienti di film come Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Momenti virali come questi hanno contribuito a riempire le sale cinematografiche fin dalla nascita dell'MCU, caricando i Marvel Studios della responsabilità di proteggere i propri segreti nel mondo più accurato possibile per non rovinare il divertimento a chi odia sapere in anticipo cosa accadrà.

Il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers: uno dei colpi di scena più sorprendenti anticipato dal teaser di Avengers: Doomsday

La strategia anti-spoiler di Marvel è cambiata rispetto al passato?

Le dichiarazioni di Joe Russo suggerirebbero un leggero cambiamento di strategia rispetto ai suoi film precedenti. Nell'aprile del 2018, poche settimane prima dell'uscita di Avengers: Infinity War, i fratelli Russo pubblicarono una dichiarazione in cui chiedevano ai fan di non rivelare i colpi di scena più importanti del film. Il messaggio era accompagnato dall'hashtag #ThanosDemandsYourSilence, successivamente aggiornato in #DontSpoilTheEndgame in seguito alla pubblicazione di un ulteriore messaggio prima dell'uscita di Avengers: Endgame nell'aprile del 2019.

"Progettiamo questi film in modo che si sviluppino in un certo modo e vogliamo che il pubblico percepisca quei momenti come previsto", ha aggiunto Joe Russo nella recente intervista. "Ma non si può controllare tutto. Bisogna concentrarsi sulla creazione di qualcosa che regga anche dopo la sorpresa iniziale."

I colpi di scena di Avengers: Doomsday reggeranno agli spoiler (inevitabili)? Lo scopriremo con l'uscita italiana del cinecomic, prevista per il 16 dicembre.