Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston parla per la prima volta del ritorno di Loki

L'ultima volta che abbiamo visto il Dio dell'inganno della Marvel è stato al termine della seconda stagione della sua serie Disney+ in cui reggeva il destino della sacra linea temporale

È già stato ufficialmente confermato che Tom Hiddleston farà ritorno nei panni di Loki in Avengers: Doomsday e l'attore ne ha parlato brevemente per la prima volta.

Diretto dai veterani del Marvel Cinematic Universe Joe e Anthony Russo, Avengers: Doomsday porterà a termine la Saga del Multiverso, mentre il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., scatena una guerra tra i vari universi. Il film dovrebbe vedere il ritorno di volti noti e nuovi, con i classici Vendicatori, personaggi aggiunti più di recente e persino gli eroi degli X-Men che si uniranno alla battaglia.

Loki 2: un'immagine del finale di stagione

Le parole di Tom Hiddleston sul ritorno di Loki

Recentemente, Hiddleston ha parlato della sua imminente apparizione in Doomsday. Intervistato da The River, all'attore è stato chiesto se i fan possono aspettarsi di vedere molte scene con Loki nel film, al che ha scherzato: "Beh, signore, se glielo dicessi, ci sarebbero delle conseguenze per me".

Tuttavia, l'attore ha aggiunto: "Tutto quello che posso dirvi è che Avengers Doomsday sarà magnifico e supererà ogni vostra aspettativa. Ha superato le mie quando ho letto la sceneggiatura. Ho pensato: 'Questo sarà straordinario'".

Un'immagine della cattura di Loki/Tom Hiddleston in The Avengers - I vendicatori

Loki, da cattivo ad antieroe Marvel

Tra i personaggi di punta dell'MCU più sorprendenti inclusi nell'annuncio del cast c'era l'attore britannico nei panni del Dio asgardiano dell'inganno. Apparso per la prima volta nel film Thor del 2011 come il geloso fratello minore dell'omonimo dio del tuono, è diventato immediatamente un'icona dopo aver interpretato il ruolo dell'antagonista in The Avengers nel 2012.

Le sue successive apparizioni nella Saga dell'Infinito dell'MCU gli hanno permesso di conquistare un fedele gruppo di fan, mentre passava da cattivo ad antieroe, e nel 2021 gli è stata dedicata una serie a lui intitolata. Alla fine, Loki è andata in onda per due stagioni, culminando in un arco narrativo di redenzione che ha visto Loki diventare il Dio delle Storie.

In un altro punto della stessa intervista, Hiddleston ha ammesso che la storia di Loki era giunta al termine, ma non ha fornito ulteriori dettagli su come Doomsday proseguirebbe il suo arco narrativo: "Per diventare una persona diversa, la cui storia avesse un finale diverso, ha dovuto fare i conti con ciò che aveva fatto. Questo gli ha dato il potere di essere l'artefice della propria storia".

Quando esce in Italia Avengers: Doomsday?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.