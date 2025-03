Avengers: Doomsday, un video live svela il cast del film Marvel

Il cast di Avengers: Doomsday è stato annunciato ufficialmente con un video condiviso online sul canale YouTube di Marvel Studios.

Il filmato mostra infatti le sedie degli interpreti coinvolti nel prossimo progetto che verrà diretto dai fratelli Russo.

I membri del cast

I nomi che appaiono nel filmato fino a questo momento non sono delle vere sorprese per i fan del MCU e vanno ad aggiungersi al ritorno di Robert Downey Jr. che avrà in Avengers: Doomsday la parte del villain.

Tra le star confermate ci sono quindi Chris Hemsworth nella parte di Thor, Anthony Mackie che sarà Sam Wilson/Captain America, Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm/La donna invisibile, Letitia Wright che sarà Shuri, Paul Rudd nel ruolo di Ant-Man.

Tra gli interpreti anche Wyatt Russell nei panni di John Walker/U.S. Agent e Tenoch Huert a Mejia che ha la parte di Namor, a cui sembra stiano per aggiungersi altri nomi, considerando che la diretta su YouTube non è ancora terminata.

Update:

Ebon Moss-Bachrach sarà nuovamente Ben Grimm/La Cosa, Simu Liu riprenderà il ruolo di Shang-Chi, e Florence Pugh sarà nuovamente Yelena Belova

L'atteso ritorno dei fratelli Russo nel MCU

Gli Avengers sono stati impegnati per l'ultima volta in una missione nel 2019 quando in Endgame hanno unito le forze per sconfiggere Thanos.

Nel film si è assistito alla drammatica uscita di scena di Iron Man e Black Widow, interpretata da Scarlett Johansson. Chris Evans, inoltre, sembrava aver detto addio al ruolo di Captain America.

Downey Jr. come svelato al San Diego Comic-Con nel mese di luglio, ritornerà nel MCU con la parte di Victor von Doom/Doctor Doom.

Joe e Anthony Russo ritorneranno a lavorare per la Marvel dopo l'esperienza avuta in progetti come Captain America: Winter Soldier, Civil War e due avventure degli Avengers.

Il prossimo film arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di maggio 2026.