Avengers: Doomsday, nuovi video dal set svelano alcuni clamorosi spoiler sulla trama (e sugli X-Men)

Mentre continuano le riprese di Avengers: Doomsday, sono trapelate alcune foto e video provenienti da quello che ha tutta l'aria di essere il set della X-Mansion e che rivelano un'enorme figura che assomiglia davvero molto a una Sentinella abbattuta.

Sebbene la testa dell'oggetto non sia del tutto visibile, quella che sembra essere una grande piastra toracica color malva e un piede che spunta dal telo sembrano lasciare pochi dubbi sul fatto che si tratti effettivamente di uno dei robot giganti che sono stati un flagello per la razza mutante nei fumetti da quando sono stati introdotti a metà degli anni Sessanta.

Le Sentinelle sono state un punto fermo della serie animata originale degli X-Men e hanno fatto anche un paio di apparizioni in live-action, anche se la rivisitazione dei robot in X-Men: Giorni di un futuro passato ha deluso parecchio tutti quei fan che speravano di rivedere il design classico.

Gli X-Men affronteranno gli Avengers nel crossover?

Da quello che si vocifera a proposito delle riprese attualmente in corso di Avengers: Doomsday è che si stiano girando scene in cui i membri degli X-Men combattono contro i Vendicatori, ma non ci sono ancora foto che lo confermino.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in un comunicato dopo il panel del SDCC.