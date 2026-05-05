The Batman: Barry Keoghan spiega perché la scena di Joker è stata cancellata: "Esiste ancora"

L'attore irlandese smonta il mito della "scena eliminata" e spiega perché il suo debutto nei panni del villain sia stato gestito in modo anomalo, tra il passato da Enigmista mancato e il futuro blindatissimo nel sequel di Matt Reeves.

Il cameo di Barry Keoghan in The Batman non è mai sparito davvero, ma ha seguito un percorso distributivo unico. L'attore riflette sulla scelta di Warner Bros. e sul suo metodo recitativo viscerale che trasforma ogni ruolo in un'esperienza bizzarra per lo spettatore.

La scena eliminata non eliminata di Barry Keoghan

Il Joker di Barry Keoghan riesce a prendersi la scena anche quando, tecnicamente, non ci dovrebbe essere. Apparso come un'ombra dietro il vetro di Arkham nel film di Matt Reeves, durante una recente chiacchierata con WIRED, il talento di Dublino ha voluto precisare: non chiamatela "scena eliminata".

The Batman, Robert Pattinson sul set

Secondo Keoghan, lo studio non ha affatto cancellato il suo lavoro, ma lo ha semplicemente trasformato in un evento autonomo, sganciato dal montaggio cinematografico. "È stata tolta dal film, ma esiste ancora perché, sapete, è uscita dopo la pellicola, il che secondo me è stato un momento piuttosto piacevole", ha ammesso l'attore. È una distinzione sottile ma fondamentale: il suo Joker è diventato un contenuto virale "extra" che ha alimentato il mito senza intasare la narrazione principale.

Resta però il mistero fitto sul futuro. Sebbene la sua pagina Fandom lo dia per certo nel cast di The Batman 2, Keoghan si trincera dietro un silenzio blindatissimo: "Non posso rispondere sinceramente. Non posso parlarne". Una discrezione quasi obbligata, considerando che in origine il suo obiettivo non era affatto il clown, ma quel ruolo dell'Enigmista poi finito nelle mani di Paul Dano.

L'estetica del "weird" e il timore reverenziale per Tommy Shelby

C'è chi dice che Keoghan dia la caccia a personaggi disturbanti, ma la verità è meno calcolata di quanto sembri. Lui non cerca la stranezza; è la sua recitazione, fatta di silenzi e sguardi sghembi, a rendere tutto decisamente eccentrico. "Penso di interpretare semplicemente dei personaggi, che poi finiscono per diventare strani perché sono io a interpretarli", ha spiegato con una punta di onestà brutale.

Locandina di The Batman

Per lui, recitare significa iniettare una verità quasi fastidiosa in ogni inquadratura, cercando di restituire quel "piacere proibito" che il pubblico brama. Oltre le ombre di Gotham, il prossimo grande scoglio si chiama Peaky Blinders: The Immortal Man.

Interpretare Duke Shelby accanto a un mostro sacro come Cillian Murphy gli ha messo addosso una tensione non da poco. Murphy, per Keoghan, è il punto di riferimento assoluto del cinema irlandese, e trovarsi faccia a faccia con l'icona di Tommy Shelby è stato un momento di pura adrenalina professionale.

Guardando indietro, dai tempi in cui moriva sulla barca di Dunkirk in un'atmosfera che sembrava quasi un film indipendente nonostante la firma pesante di Christopher Nolan, Barry Keoghan ha fatto molta strada.

Ora, con il 1° ottobre 2027 segnato in rosso per il ritorno a Gotham, non ci resta che capire se il suo Joker smetterà di essere un contenuto extra.