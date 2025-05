Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sul look del Dottor Destino di Robert Downey Jr. e nuove foto di Sentinella

Riservatissima la presentazione del Disney Blockbuster Consumer Products tenutasi ieri a Las Vegas, ma qualche anticipazione, bene o male, ha trovato la via dei social media. Naturalmente la curiosità dei fan è concentrata sul personaggio di Victor Van Doom, alias Dottor Destino, e sul ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU nei panni del popolare villain.

L'immagine di Destino mostrata alla presentazione che circola ritrae una vecchia illustrazione del personaggio tratta dai fumetti di Alex Ross per conservare il mistero. Ma Chris Gore di Film Threat ha condiviso un estratto di un reel mostrato ai presenti sostenendo che Destino avrà una cicatrice sul volto in omaggio ai "vecchi film di mostri della Universal."

Il fotografo UnBoxPHD ha, invece, condiviso un nuovo scatto dal set di Londra, offrendoci un'altra occhiata a quello che si ritiene essere una Sentinella abbattuta. Purtroppo la creatura è per lo più coperta da un telo, ma è visibile la pianta di un grosso piede.

Che cosa sappiamo del Dottor Destino?

Secondo quanto afferma lo scooper MTTSH, a differenza di quanto anticipato Destino non sarà una variante di Tony Stark, ma condividerà col miliardario defunto una sorprendente somiglianza che sfrutterà per "presentarsi come un alleato dell'MCU".

Questo rumor sembrerebbe confermare le precedenti indiscrezioni sulla trama di Avengers: Doomsday secondo cui Destino guiderà un malvagio gruppo di Vendicatori provenienti da un'altra Terra, inizialmente spacciandosi per alleati per aiutare a prevenire ulteriori incursioni. È stato anche detto che "lo scopo di creare questi personaggi che riflettono la formazione originale è perché a un certo punto si scontreranno tra loro".

Solo pochi giorni fa un fan impavido si sarebbe introdotto all'interno dei Pinewood Studios svelando l'esistenza di un set che rappresenta un potenziale spoiler per Avengers: Doomsday o addirittura per Spider-Man: Brand New Day. Ecco cosa ha detto il co-regista Anthony Russo quando gli è stato chiesto come Downey Jr. possa tornare nell'MCU con un personaggio completamente nuovo durante una recente intervista.

"Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia. Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo".

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale a maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars a maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno ritorno nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.