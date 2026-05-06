Daredevil: Born Again 2, finale shock: come si collega a Spider-Man: Brand New Day?

Da quando Charlie Cox ha fatto il suo debutto ufficiale nell'MCU nel 2021 apparendo in Spider-Man: No Way Home, i fan nutrono la speranza di crossover vero e proprio che coinvolga i due vigilanti, entrambi impegnati a combattere il crimine per le strade di New York.

La serie animata Marvel Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere ha accontentato in parte i fan e, come ricorda Comicbookmovie.com, "è stato molto divertente vedere Matt Murdock offrire a Peter Parker, interpretato da Tom Holland, qualche consiglio legale" e salvarlo da una mattonata.

In molti hanno sperato di ritrovare Spider-Man nel finale di Daredevil: Rinascita, da poco approdato su Disney+, ma non sarà una grande sorpresa scoprire che Spider-Man non appare. Tuttavia, visto che molti spettatori sono convinti del ritorno di Daredevil in Spider-Man: Brand New Day, in uscita nei cinema italiani il 29 luglio, proviamo a capire se l'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione della serie su Daredevil fornisce qualche indizio al riguardo.

Attenzione! Non proseguite la lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox in una scena del trailer

Il finale di Daredevil: Rinascita 2 "anticipato" dal trailer di Spider-Man: Brand New Day?

Senza anticipare troppo, la prigione in cui finisce Matt Murdock, a uno sguardo attento, potrebbe essere la stessa mostrata nel trailer di Spider-Man: Brand New Day. Nel promo l'Uomo Ragno combatte contro la Mano, un gruppo di ninja che di solito vengono rappresentati come nemici di Daredevil.

Ampiamente anticipata, inoltre, la presenza di Punisher, personaggio chiave di Daredevil anche se è assente dalla stagione 2, quindi i collegamenti sono abbastanza forti da rendere possibile un'apparizione di Daredevil. In quale contesto?

Secondo gli appassionati, il trailer farebbe ipotizzare che la Mano assalti la prigione in cui è rinchiuso Matt Murdock. Se intendono uccidere il vigilante, Spider-Man potrebbe intervenire per difenderlo e, costretto dal feroce combattimento, proseguire la sua mutazione. Dopo aver salvato Murdock, è facile immaginare che Peter Parker, di cui nessuno si ricorda, si offra di liberare l'avvocato, ottenendo da quest'ultimo un rifiuto vista la sua incrollabile fiducia nella legge. in molti ipotizzano, dunque, che la terza stagione di Daredevil: Rinascita potrebbe riaprirsi con l'eroe protagonista ancora dietro le sbarre.

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

Daredevil apparirà in Spider-Man: Brand New Day? La risposta di Charlie Cox

La star di Darevil: Rinascita Charlie Cox ha recentemente affrontato le voci sul possibile cameo in Brand New Day affermando: "La Marvel è stata chiara con me, almeno per ora, sul fatto che mi devo concentrare sulla serie. Questa è la nostra priorità. Questa è la verità. Ai fan dell'MCU piace quando i personaggi si scontrano. Quindi, vedremo. Ma in questo momento, sono sicuramente concentrato sulla nostra serie."

Non ci resta, dunque, che attendere il 29 luglio per scoprire se le teorie dei fan sulla presenza di Darevil troveranno conferma o verranno smentite.