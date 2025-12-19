"Rivoglio indietro i soldi", fan Marvel delusi da proiezioni di Avatar 3, manca teaser di Avengers: Doomsday

L'uscita americana ufficiale di Avatar: Fuoco e Cenere è prevista per oggi, ma in alcuni paesi, come l'Italia, il film è uscito mercoledì 17 dicembre. Anche negli USA le anteprime di mezzanotte hanno attirato i primi fan della saga fantascientifica di James Cameron, desiderosi di vedere per primi l'incredibile spettacolo tecnologico. Molti di coloro che si sono riversati nelle sale, però, sono fan dell'MCU intenzionati a godere il prima possibile della visione del primo teaser trailer di Avengers: Doomsday.

In effetti, non pochi fan della Marvel hanno acquistato i biglietti di Avatar 3 solo per dare un'occhiata a qualche scena del film evento dell'MCU, che uscirà nei cinema a dicembre 2026, e sono rimasti delusi dalla proiezione quando si sono resi conto che del desiderato teaser non v'era traccia. A quanto pare in alcune parti d'Europa e Sud America il teaser di Avengers: Doomsday non è stato mostrato, suscitando le proteste dei fan.

Il logo di Avengers: Doomsday

La reazione inferocita dei fan Marvel dopo la proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere

Inevitabile la reazione di quegli spettatori che hanno acquistato il biglietto di Avatar: Fuoco e Cenere solo per vedere l'agognato teaser di Doomsday, Molti utenti si sono riversati sui social media per esprimere la loro frustrazione.

Che cosa sappiamo dei teaser di Avengers: Doomsday in arrivo?

Per il lancio di Avengers: Doomsday Disney ha elaborato una nuova strategia di marketing. A precedere la proiezione di Avengers: Fuoco e Cenere saranno ben quattro teaser, che verranno lanciati uno a settimana nell'arco di quattro settimane.

La permanenza in sala di ogni trailer durerà una sola settimana, quindi gli spettatori vedranno un trailer diverso a seconda della data in cui si recheranno al cinema per vedere Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron. Naturalmente si prevede già che i fan più accaniti guarderanno Avatar: Fuoco e Cenere quattro volte per vedere tutti e quattro i trailer, trasformando il trailer stesso in un'"esperienza da collezione".

Mai i social media e gli scooper starebbero "rovinando la sorpresa" riservata solo agli spettatori delle sale cinematografiche Del contenuto del primo teaser, che ha svelato il ritorno di uno degli Avengers più amati, sappiamo praticamente tutto e un nuovo leak avrebbe fornito gustose anticipazioni sul secondo teaser. Il resto lo scopriremo al cinema in attesa che i quattro teaser vengano diffusi anche in rete.