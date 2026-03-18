Spider-Man: Brand New Day, il trailer nasconde un mega spoiler su Daredevil: Rinascita

Fan di Daredevil: Rinascita, aguzzate la vista, perché il trailer di Spider-Man: Brand New Day appena diffuso contiene un gustoso spoiler sulla seconda stagione della serie Disney+.

Il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker coincide, infatti, con una nuova vita per l'eroe mascherato di cui nessuno più ricorda l'esistenza. E mentre Peter soffre vedendo gli amici Ned ed MJ andare avanti con le loro vite senza di lui, il fotogramma di un notiziario fornisce un'indicazione che potrebbe avere ripercussioni nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, al via su Disney+ il 24 marzo.

Una scena di Spider-Man: Brand New Day

Che cosa rivela il trailer di Spider-Man 4 su Daredevil: Rinascita?

Il trailer appena lanciato si apre con un tono nostalgico mentre la voce di Peter Parker/Tom Holland si ripresenta agli spettatori, spiegando malinconicamente il motivo per cui non si ricordano più di lui. Mentre il trailer prosegue alternando le immagini della nuova vita dell'Uomo Ragno a quelle degli (ex) amici Ned e MJ, prima di concentrarsi su uno spettacolare scontro col rude Punisher, c'è un fotogramma che non è passato inosservato ai più attenti.

Il fotogramma appartiene alla scena in cui vediamo MJ e Ned intenti a guardare Spider-Man in tv mentre il Sindaco gli consegna le chiavi della città. Ma il sindaco non è Wilson Fisk. Al suo posto vediamo una Sindaca. Dal momento che, come anticipato in precedenza, Brand New Day si svolgerà dopo gli eventi della seconda stagione della serie Disney+, sembrerebbe proprio che Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) rimarrà senza lavoro alla fine della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

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Perché Spider-Man subisce una misteriosa mutazione nel trailer?

Oltre al vivace scontro con Punisher e alle fugaci apparizioni dei villain Scorpion, Boomerang, Tarantula e The Hand, a catturare l'attenzione nel primo trailer è la misteriosa mutazione che subisce Peter Parker e che lo spinge a chiedere aiuto al Dottor Bruce Banner (Mark Ruffalo), preannunciando il ritorno di Hulk di cui però, al momento, ci viene negata la vista.

Tra le nuove abilità che lo Spider-Man "mutante" sfoggia nel trailer, lo vediamo avvolgersi in una ragnatela e, a quanto pare, ora possiede dei lancia-ragnatele organici. Il trailer si concentra anche sulla presunta mutazione del DNA di Peter Parker, che potrebbe essere un indizio dell'arrivo di Man-Spider.

Per chi non lo sapesse, Man-Spider è una forma mutata di Spider-Man, descritta come la "forma finale" di Peter Parker. Questa versione del personaggio prevede la crescita di braccia e gambe extra, prima di subire ulteriori mutazioni con abilità aggiuntive. Sembra terrificante da rappresentare in live-action, quindi non ci resta che aspettare e vedere che direzione prenderà la storyline del film diretto da Destin Daniel Cretton.

L'uscita italiana di Spider-Man: Brand New Day è fissata per il 29 luglio.