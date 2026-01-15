Avengers: Doomsday, un personaggio chiave tagliato dal quarto teaser? La teoria dei fan

Chi era presente nel quarto teaser a fianco de La Cosa? Perché Marvel ha scelto di tagliarlo dalla versione definitiva del teaser? Le teorie dei fan imperversano in rete.

Fan Marvel sempre pià sospettosi quando si tratta di Avengers: Doomsday. L'arrivo del quarto e ultimo teaser, decisamente il più curioso e ironico, avrebbe alimentato una nuova teoria dei fan che ipotizzerebbe la presenza di uno o più personaggi, poi tagliati dalla versione definitiva.

Che cosa sostiene la teoria dei fan sul quarto teaser?

Il quarto (e ultimo?) teaser di Avengers: Doomsday ci riporta a Wakanda, nel deserto africano, dove si tiene un misterioso incontro tra Shuri, Re M'Baku e... La Cosa dei Fantastici 4.

La teoria più diffusa dai fan sostiene che in realtà, al fianco de La Cosa, ci fosse anche Dottor Destino di Robert Downey Jr., tagliato via nella versione definitiva del teaser così come la nave spaziale dei Fantastici 4, anch'essa rimossa digitalmente.

Robert Downey Jr. nei panni di Dottor Destino

L'ambiente in cui avviene l'incontro tra i Wakandiani e La Cosa è sorprendentemente spoglio. Sebbene si creda che gli oceani che solitamente circondano Talokan siano stati in qualche modo prosciugati, quello del teaser sembra un posto strano per un incontro così importante, il che fa sospettare ai fan che ci sia molto di più in ballo di quanto sembri a prima vista.

I fratelli Russo ci hanno messo in guardia

Ad alimentare i sospetti dei fan ci hanno pensato ei fratelli Russo, registi di Avengers: Doomsday, con il loro criptico post su Instagram in cui si legge: "Ciò che avete visto nelle ultime quattro settimane non sono teaser. O trailer. Sono storie. Sono indizi. Prestate attenzione."

Questa non è certo la prima volta che i fratelli Russo e Marvel si divertono a usare i trailer per ingannare il pubblico. Nel teaser di Avengers: Infinity War, Hulk è stato mostrato mentre correva in battaglia insieme al resto degli Avengers, cosa che poi non è avvenuta nel film. Ma anche i teaser di Deadpool & Wolverine nascondevano molti dei segreti del Vuoto.

Avengers: Doomsday uscirà nei cinema a dicembre 2026, mentre il seguito Avengers: Secret Wars è previsto per il dicembre 2027.