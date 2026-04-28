Michael, Jaafar Jackson canta con la sua voce nel biopic sul re del pop?

Dopo il trionfo al botteghino del film su Michael Jackson, interpretato dal nipote, in molti si stanno chiedendo se sia veramente la sua voce quella che sentiamo nel film

Jaafar Jackson si è calato nei panni dello zio Michael Jackson nel film biografico Michael, diretto da Antoine Fuqua.

Per interpretare il Re del Pop, la giovane star ha ricreato il look caratteristico del re del pop, eseguendo le sue coreografie iconiche, riproducendo i suoi gesti e calandosi nella sua mentalità. Ma c'è un altro tassello del puzzle, su cui il pubblico inevitabilmente si interroga quando si tratta di film biografici musicali: la voce.

Michael: una foto del film

È la voce di Jaafar Jackson quella che sentiamo in Michael?

Per quanto riguarda la musica, che include successi dei primi anni della carriera di Jackson, è Jaafar a cantare nel film musicale? La risposta è sì e no.

Lo stesso Jaafar Jackson ha fornito una risposta diretta durante la sua partecipazione, al programma TODAY With Jenna and Sheinelle. Alla domanda se avesse prestato la sua voce al progetto, Jaafar ha risposto: "Durante tutte le esibizioni, in realtà cantavo dal vivo al microfono sopra la traccia di Michael". Ha poi spiegato che il prodotto finale è "una fusione" delle sue parti vocali con quelle di Michael. Tuttavia, ci sono alcuni momenti chiave in cui Jaafar si è esibito da solo davanti al microfono.

Michael: Jaafar Jackson sul palco

Quando possiamo ascoltare la vera voce di Jaafar Jackson

In più di un'occasione, Michael accompagna il pubblico in studio ad assistere alla registrazione di alcuni dei più grandi successi della star protagonista. Si alternano poi scene in cui Michael canta con e senza base musicale. In quei momenti, il pubblico ascolta la voce pura di Jaafar, senza quella del zio sovrapposta.

"In realtà sono io a cantare a cappella", ha raccontato l'attore. "È stato davvero divertente farlo".

Jaafar, figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael, è stato scelto per interpretare il ruolo principale del film nel 2023. All'epoca, il regista Antoine Fuqua aveva dichiarato a EW che era incredibile quanto il giovane attore somigliasse allo zio, sottolineando che aveva la sua stessa voce, ballava e cantava come lui.

Le nuove accuse di abusi a Michael Jackson

A margine dell'uscita del biopic, nuove accuse a Michael Jackson sono giunte da quella che un tempo si era autodefinita la sua "seconda famiglia". I fratelli Cascio hanno denunciato il defunto Re del Pop per abusi sessuali su minori e adescamento.

Quattro dei cinque fratelli Cascio - Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole - hanno dettagliato le loro accuse contro la pop star in una nuova intervista al New York Times in concomitanza col debutto del biopic sul cantante. I fratelli e le sorelle conobbero Jackson tramite il padre, Dominic Cascio Sr., che era il direttore dell'Helmsley Palace di Manhattan, dove Jackson soggiornava spesso negli anni '80, secondo quanto riportato dal giornale.