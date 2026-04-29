Shannon Elizabeth sbarca su OnlyFans: guadagno record dopo una sola settimana

Come aveva già annunciato qualche giorno fa, l'attrice, divenuta celebre per la sua partecipazione al primo American Pie, si è iscritta alla nota piattaforma digitale dedicata ai performer

Shannon Elizabeth su OnlyFans ha avuto un esordio da record. Il CEO di Creators Inc., Andy Bachman, ha rivelato infatti che la star di American Pie e Scary Movie ha "guadagnato una cifra a sette zeri nella sua prima settimana sulla piattaforma",

Alcune fonti hanno poi riferito a Variety che l'attrice avrebbe superato la soglia dei 1.2 milioni di dollari nei primi sette giorni dalla sua iscrizione alla piattaforma. La pagina OnlyFans dell'attrice è stata lanciata solo giovedì 16 aprile.

Shannon Elizabeth in una scena di American Pie 2

Perché Shannon Elizabeth si è iscritta a OnlyFans

Shannon Elizabeth, che è stata uno dei più grandi sex symbol di Hollywood nei primi anni 2000 grazie al suo ruolo di Nadia nei film originale di American Pie, ha dichiarato alla rivista People prima del lancio della sua pagina OnlyFans di essere stanca di lavorare a Hollywood, dove "altri controllavano la narrazione e l'esito della mia carriera".

"Questo nuovo capitolo mira a cambiare le cose, a mostrare un lato più sensuale che nessuno ha mai visto e ad avvicinarmi ai miei fan", aveva aggiunto allora. "Ho scelto OnlyFans perché mi permette di entrare in contatto diretto con il mio pubblico, di creare secondo le mie regole e di sentirmi semplicemente libera. Credo davvero che questo sia il futuro".

Il manager di Elizabeth, Andy Bachman, ha commentato il suo passaggio a OnlyFans in una dichiarazione: "Shannon è sempre stata una persona a cui piace sinceramente interagire con i propri fan e ricambiare il loro affetto, e questo le permette di farlo in modo più diretto e significativo che mai. È un modello di grande impatto e, al momento, non c'è nulla di più efficace di OnlyFans per favorire questo legame".

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Elizabeth e le altre attrici di Hollywood passate a OnlyFans

La star di American Pie si è aggiunta a una lista sempre più lunga di creatrici di alto profilo su OnlyFans, che comprende Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, la star de I Soprano Drea de Matteo e Sophie Rain. De Matteo ha aperto il suo account sulla piattaforma nell'agosto 2025 ed è diventata virale per aver raccontato come i guadagni ottenuti in un solo mese le abbiano permesso di salvare la sua casa dal pignoramento, mentre la sua carriera di attrice aveva subito un declino.

"OnlyFans mi offre l'opportunità di proporre qualcosa in più: uno sguardo dietro le quinte e senza filtri sulla mia vita e un legame autentico che nessun'altra piattaforma permette", ha dichiarato Elizabeth. "È qui che condividerò contenuti esclusivi che non troverete da nessun'altra parte. Non si tratta solo di contenuti da guardare a distanza. È dedicato alle persone che mi sono sempre state vicine, e voglio che lo sentano".