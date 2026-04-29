Millie Bobby Brown e le sue unghie perfette in Enola Holmes 3 scatenano i commenti ironici online

Netflix ha condiviso online le prime immagini di Enola Holmes 3, annunciando inoltre la data di uscita fissata a luglio, ma molti fan sono rimasti colpiti principalmente da un dettaglio particolare e bizzarro: le unghie finte della protagonista.

Le foto che ritraggono Millie Bobby Brown svelano infatti che sul set del film non sembra sia stata data particolare attenzione al periodo storico in cui si svolgono gli eventi.

Le unghie finte di Millie

Il film Enola Holmes 3, come i precedenti, è tratto dai romanzi scritti da Nancy Springer e vedono impegnata la star di Stranger Things nel ruolo della sorella dell'iconico detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes.

La storia è quindi ambientata nel 1885, tuttavia Millie Bobby Brown ha recitato con delle unghie finte e perfettamente curate, con tanto di smalto.

Sui social si sono quindi scatenati i commenti ironici, tra chi ha scritto "Svolta nella trama: ha viaggiato nel tempo solo il gel set" e "Quelle unghie stanno urlando 2026, non 1885! Il viaggio nel tempo di Hollywood colpisce ancora", fino a chi ha ribadito: "Dei piccoli dettagli sbagliati come questi possono rovinare una scena per tutti gli altri aspetti forte" e "L'attenzione alle piccole cose importa. Prestate attenzione ai dettagli".

Un altro utente ha ironizzando scrivendo: "Enola Holmes dopo che il suo vicino è morto di tubercolosi e ha scoperto che il piombo stava uccidendo gli orfani vittoriani della porta accanto".

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Cosa racconterà Enola Holmes 3

Il film è stato diretto da Philip Barantini e scritto da Jack Thorne. Nel cast ci sono anche Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Louis Partridge e Himesh Patel.

Secondo la sinossi svelata da Netflix: "L'avventura insegue la detective Enola Holmes fino a Malta, dove sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altra indagine abbia mai affrontato."

La storia proseguirà quindi dal cliffhanger che ha concluso il secondo capitolo, di cui abbiamo parlato nella spiegazione del finale di Enola Holmes 2, in cui Moriarty riesce a evadere di prigione e dileguarsi. Svelato il mistero della cospirazione legata all'avvelenamento della fabbrica, Enola Holmes ha aperto una sede a Londra per la sua nuova agenzia investigativa. Nel frattempo, Sherlock ha trovato un nuovo coinquilino, il dottor John Watson, e il suo acerrimo nemico, Moriarty, è evaso di prigione.