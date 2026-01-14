Avengers: Doomsday, i fratelli Russo avvertono i fan: "Non sono teaser né trailer, ma storie e indizi"

I Marvel Studios continuano con la loro originale campagna marketing per Avengers: Doomsday e l'ultima trovata sta facendo parecchio discutere i fan online. Dopo l'annuncio del cast lungo quasi quattro ore, sono stati distribuiti al cinema dei teaser trailer durante le proiezioni di Avatar 3.

Le clip vengono proiettate nelle sale cinematografiche esclusivamente nei fine settimana alle proiezioni dei film di James Cameron. Invece di passare a annunci ufficiali, i Marvel Studios preferiscono il passaparola via social.

I teaser che non sono teaser di Avengers: Doomsday

Visto che le clip sono state pubblicate esclusivamente nelle sale cinematografiche, online sono iniziati a comparire delle registrazioni a bassa risoluzione dei teaser direttamente dai fan e nel frattempo i fratelli Russo hanno lanciato un messaggio.

Tramite Instagram, i due registi hanno spiegato che quelli distribuiti al cinema non sono teaser trailer: "Quello che avete visto nelle ultime quattro settimane non sono teaser. Né trailer. Sono storie. Sono indizi. Fate attenzione". I Russo hanno concluso condividendo un nuovo hashtag,#DoomsdayHasBegun.

Chris Evans in una foto di Avengers: Doomsday

Ovviamente, la circolazione delle clip sui social ha generato diverse teorie e ipotesi su Avengers: Doomsday. La più accreditata dai fan è quella che ipotizza un diversivo da parte dei Russo: secondno questa teoria, la maggior parte delle sequenze sarebbe stata realizzata solo per queste clip e non faranno parte del film.

L'immenso cast di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday comprende nel cast Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr.

Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman fanno tutti il loro debutto nel franchise degli Avengers nel film. New entry anche i protagonisti dell'ultimo film sui Fantastici Quattro, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, e le star di X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn e James Marsden, con Channing Tatum nel ruolo di Gambia, Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers, India Rose Hemsworth nel ruolo di Love e Mabel Cadena in quello di Namora. Inoltre, dovrebbero recitare nel film anche Hayley Atwell e Ryan Reynolds nei panni di Peggy Carter e Deadpool.