Avengers: Doomsday, La Cosa, U.S. Agent e Falcon su una misteriosa nave spaziale in una foto leaked

Fan a caccia di dettagli dopo che una foto leaked dal set di Avengers: Doomsday ha trovato la via del web. La foto in questione, diffusa da @mcunewsrumors, mostra i personaggi di La Cosa, Falcon, U.S. Agent e un frammento di piede nero che dovrebbe appartenere niente meno che a Black Panther riuniti in un ambiente che somiglia a una nave spaziale.

A colpire è prima di tutto la vicinanza di personaggi che mai ci saremmo aspettati di vedere riuniti insieme in un unico ambiente, il che alimenta le teorie dei fan riguardo alla possibile trama di Avengers: Doomsday.

Ma la domanda che si pongono i lettori è soprattutto una: dove si trovano i personaggi? Da quanto possiamo vedere nella foto, si tratta di una nave spaziale, e c'è chi ipotizza che potrebbe trattarsi dell'astronave dei Fantastici Quattro, la mitica Excelsior, che abbiamo visto lanciarsi verso la Terra-616 nella scena post-credits di Thunderbolts.

Un'altra teoria interessante è che ci troviamo da qualche parte all'interno della TVA; in ogni caso, la consolle dei comandi ha un aspetto molto retrò.

La guerra di Marvel agli spoiler e le fughe di notizie

L'immagine leaked è stata pubblicata da Instagram, pare, da una comparsa o da un membro della troupe che ha scattato di nascosto la foto mentre si trovata a fianco del co-regista Anthony Russo. L'identità del misterioso fotografo non è stata rivelata, ma Comicbookmovie conferma che non si tratta di uno scatto generato dall'IA.

Di conseguenza, questa è la prima foto dal set di Avengers: Doomsday con il cast in costume. Poche le sorprese: il nuovo costume dell'U.S. Agent è stato svelato in Thunderbolts mentre quello di Falcon sembra aver subito solo piccole modifiche.

Come primo sguardo ai personaggi di Avengers: Doomsday, non è particolarmente entusiasmante, ma vista l'intenzione di Marvel di saltare il San Diego Comic-Com di quest'anno per il momento non resta che accontentarsi, approfondendo ciò che sappiamo finora con la trama e il primo atto di Doomsday trapelati in rete qualche giorno fa.

Diretto dai fratelli Russo, Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026, mentre l'uscita di Avengers: Secret Wars è prevista per il 17 dicembre 2027.