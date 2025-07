Avengers: Doomsday, trapelano online la trama e il primo atto del film Marvel

L'attesa per Avengers: Doomsday continua a crescere, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni emerse online. Mentre i Marvel Studios mantengono il massimo riserbo sulla nuova fase del loro universo cinematografico, una presunta fuga di notizie sembra aver anticipato la trama e l'intero primo atto del film, che vedrà protagonisti gli Avengers contro il Dottor Destino.

La presunta trama di Avengers: Doomsday

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui l'insider James Mack, la storia dovrebbe aprirsi con Shuri che scopre l'imminente pericolo di un'Incursione, ovvero una collisione tra universi alternativi. Consapevole della gravità della situazione, Shuri decide di informare Capitan America, Wong, Bruce Banner e Capitan Marvel, unendo così alcuni tra i principali eroi rimasti. Parallelamente, i Fantastici Quattro arrivano su Terra-616 e incontrano i Nuovi Vendicatori, spiegando di essere alla ricerca di Franklin Richards, rapito da Destino. In questo contesto sembra essere menzionata anche la presenza di Galactus, anche se il suo ruolo resta ancora da chiarire.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Nel frattempo, Bucky Barnes si rivolge a Sam Wilson per chiedere supporto nella missione. Shuri riesce a radunare una nuova squadra composta da Capitan America, Wong, Hulk, Capitan Marvel, Thor, Bucky, Yelena Belova, M'Baku, Namor e i Fantastici Quattro. Tutti comprendono che l'universo in rotta di collisione con il loro è proprio quello dove Monica Rambeau è rimasta intrappolata, un mondo che risulta essere anche quello degli X-Men. In questa realtà si trovano sia Destino sia Franklin Richards, e gli eroi decidono di attraversare il multiverso per fermare l'Incursione, salvare Monica e recuperare Franklin.

Wong chiede l'aiuto di America Chavez per aprire un varco dimensionale e consentire il passaggio tra gli universi. Dopo aver attraversato la nuova realtà, inizialmente scoppia un conflitto tra i supereroi delle due dimensioni, ma presto le due fazioni comprendono che la minaccia reale è molto più grande di quanto immaginassero. Dottor Destino, la TVA e Loki sembrano essere destinati a giocare un ruolo chiave nello sviluppo della trama.

Hydra Captain America

Queste informazioni, se confermate, delineano uno scenario ambizioso e coerente con l'attuale costruzione narrativa del MCU, ma al momento è bene trattarle come rumor, in attesa di conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios.

Cast e dettagli del film

Il cast di Avengers: Doomsday include Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr., a cui si affiancheranno Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman. I Fantastici Quattro saranno interpretati da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, mentre tra gli X-Men rivedremo Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn e James Marsden. È atteso anche il debutto di Channing Tatum nei panni di Gambit.

La regia è affidata ai fratelli Russo, con la sceneggiatura scritta da Stephen McFeely. Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 18 dicembre 2026 e sarà seguito da Avengers: Secret Wars, previsto per il 17 dicembre 2027.