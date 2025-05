Thunderbolts*: la scena post-credits è stata girata dai Fratelli Russo sul set di Avengers: Doomsday

Mentre Thunderbolts è attualmente nelle sale, il regista Jake Schreier ha condiviso alcuni retroscena interessanti, parlando delle sequenze tagliate dal montaggio finale e della scena post-credits del film, girata direttamente sul set di Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Attenzione: spoiler in arrivo!

Una scena post-credits che apre nuovi scenari

Nella scena dopo i titoli di coda, i Nuovi Vendicatori si ritrovano ad affrontare una minaccia cosmica legata all'arrivo dei Fantastici Quattro sulla Terra-616. Un momento carico di tensione che, a quanto pare, non è stato diretto da Schreier stesso.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh in ascensore

"È stata girata circa quattro settimane fa, e non ero io dietro la macchina da presa", ha raccontato il regista. "Sono stati i fratelli Russo a dirigerla sul set di Avengers: Doomsday. Ho avuto modo di assistere, ed è stato fantastico vederli all'opera su un progetto di quella scala".

Uno dei dettagli più curiosi riguarda una possibile disputa legale tra Capitan America e i Nuovi Vendicatori sull'uso del nome "Avengers". Schreier ha commentato: "Abbiamo voluto assicurarci che la scena fosse coerente con l'evoluzione dei nostri personaggi, ma anche in grado di proiettarli verso un contesto del tutto nuovo. È stato stimolante vederli muoversi in uno scenario molto più ampio".

Questa tensione tra fazioni sarà al centro degli eventi in Avengers: Doomsday, dove Sam Wilson, ora Capitan America, potrebbe trovarsi in rotta di collisione con il gruppo, incluso il suo ex alleato Bucky Barnes. Riusciranno a mettere da parte i contrasti per affrontare minacce come il Dottor Destino?

Le scene tagliate: tra traumi, ricordi e fantasmi del passato

Schreier ha anche parlato delle sequenze escluse dalla versione finale del film, rivelando che molte di esse erano legate al passato tormentato dei protagonisti. Una di queste mostrava Yelena Belova, U.S. Agent e Valentina Allegra de Fontaine trascinati in una sorta di "stanza della vergogna", dove erano costretti a rivivere eventi traumatici delle loro vite.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh in un'immagine

Nel climax del film, questo concetto prende una forma più concreta: Yelena entra nel Void, un luogo dove affiorano ricordi repressi. Anche gli altri membri del team vengono coinvolti, ma senza che lo spettatore veda in dettaglio ciò che ciascuno ha vissuto.

"Avevamo realizzato gli storyboard di una scena in cui Alexei (Red Guardian) finiva di nuovo nel gulag", ha raccontato Schreier. "Ghost doveva raccontare la sua esperienza in orfanotrofio, il senso di invisibilità, di essere una presenza indesiderata. Era davvero toccante".

Anche per Bucky Barnes erano previste diverse varianti: "Volevamo evitare i soliti cliché", ha spiegato. "C'erano idee più leggere, come un episodio imbarazzante da boy scout, ma alla fine abbiamo deciso di non includerle per non snaturare il tono generale".

Schreier ha sottolineato quanto sia stato importante il coinvolgimento degli attori nel processo creativo: "Sono profondamente legati ai loro personaggi. Se qualcosa non sembra autentico, non hanno paura di dirlo".

Un team di antieroi divisi tra redenzione e distruzione

In Thunderbolts, i Marvel Studios mettono insieme una squadra inedita di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Manipolati da Valentina Allegra de Fontaine e intrappolati in una missione suicida, saranno costretti a fare i conti con i loro demoni interiori.

I Thunderbolts prigionieri di Bucky in una scena del film

Mentre affrontano nemici esterni e lotte personali, questa formazione disfunzionale dovrà decidere se autodistruggersi o trovare un nuovo senso di unità prima che sia troppo tardi.