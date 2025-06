Avengers, clamoroso: la Marvel vuole riportare indietro Thanos per la prossima saga?

La scorsa settimana abbiamo appreso che i Marvel Studios avrebbero in programma di inserire l'Ultron di James Spader in più progetti futuri del Marvel Cinematic Universe dopo il suo ritorno nella serie dedicata a Visione.

I fan sostengono, fin da Avengers: Age of Ultron del 2015 che Ultron è un personaggio troppo strutturato e complesso per comparire solamente come un cattivo di un'unico film, quindi il fatto che le cose stiano per cambiare è stato accolto con favore. Ora però ci sarebbe una forte indicazione che vedremo un altro cattivo della Saga dell'Infinito tornare sotto i riflettori.

Secondo la nota insider MyTimeToShineHello, nientemeno che Thanos farà il suo ritorno nel MCU in un progetto futuro. Alcuni scommettono che si tratterà già di Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, soprattutto se vedremo il Dottor Destino eliminarlo con la stessa brutalità mostrata tra le pagine di quest'ultimo fumetto.

Josh Brolin è già favorevole a riprendere i panni di Thanos

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Per quel che vale, dopo aver interpretato il Titano Pazzo in Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Josh Brolin si è detto interessato a riprendere il ruolo... se i fratelli Russo lo chiameranno mai.

Outer Range: un primo piano di Josh Brolin nella seconda stagione

"Non sto scherzando - c'è un problema nell'interpretare Thanos. È come se dicessero: 'Oh, riporteranno Thanos'. È come in Sicario; deve essere giusto per la storia", ha dichiarato l'anno scorso. "È come se io e Ryan Reynolds parlassimo di Taylor Swift, mentre dovremmo parlare di Deadpool 4".

"Thanos deve essere adatto alla storia se vuoi riportarlo indietro. Farei tutto quello che i Russo vogliono che faccia". Alla domanda se i Marvel Studios si siano messi in contatto con lui, l'attore ha rifiutato di rispondere ma ha tossito, quindi... Avengers: Doomsday uscirà nelle sale di tutto il mondo il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars arriverà il 17 dicembre 2027.