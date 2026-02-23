Avengers: Doomsday, due personaggi chiave moriranno? Il rumor che scuote i fan

Nonostante la rigorosa strategia dei Marvel Studios per evitare spoiler, non si fermano le indiscrezioni sulla trama di Avengers: Doomsday. La più recente, e tragica, anticiperebbe la morte di due personaggi principali, gettando i fan nello sconforto.

Come riassume Comicbookmovie.com, è stato precedentemente rivelato che, "per salvare la loro realtà, gli X-Men sono stati costretti a distruggere i mondi in procinto di scontrarsi con il loro". Questa anticipazione concorda con la storyline dei fumetti Marvel in cui gli Illuminati sono stati costretti a prendere misure drastiche per salvare Terra-616. Il tutto con conseguenze catastrofiche, a quanto pare.

Robert Downey Jr. durante l'annuncio di ritorno nel Marvel Universe al Comic-Con 2024

Chi morirà in Avengers: Doomsday?

Si è parlato molto della sconvolgente scena iniziale di Avengers: Doomsday che, se confermata, mostrerebbe una battaglia epocale. Secondo quanto anticipato, "Deadpool e Wolverine arrivano sul pianeta dello Spider-Man di Tobey Maguire" e ne segue uno scontro epocale.

Come scrive @MyTimeToShineH, "Spidey di Tobey e Wolverine di Hugh Jackman muoiono entrambi all'inizio di Avengers: Doomsday".

I fratelli Russo hanno già lasciato intendere la serietà delle Incursioni e il loro significato per il Multiverso in generale, ma vedere la morte di due personaggi chiave del franchise nei primi minuti del film è un'idea difficile da digerire per le orde di fan dell'MCU. A smentire (?) questo rumor vi sarebbero, però, le precedenti indiscrezioni secondo cui sia Tobey Maguire che Hugh Jackman avranno ruoli significativi in ​​questo film e nel seguito Avengers: Secret Wars.

Con innumerevoli Varianti nel Multiverso, quelle che moriranno potrebbero essere diverse versioni dei personaggi amati di Spider-Man e Wolverine? Impossibile dirlo con certezza al momento, ma la situazione potrebbe ripetere quanto mostrato all'inizio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia con la morte simulata di Defender Strange, una variante di Stephen Strange con il costume rosso e nero e il codino.

I fratelli Russo e la guerra agli spoiler

In precedenza, i fratelli Russo avevano alimentato le speculazioni insinuando che i quattro teaser di Avengers: Doomsday collegati alle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere fossero in realtà storie e indizi sui film in arrivo. La coppia di registi sembra adesso molto più cauta man mano che ci si avvicina alla data X.

Ricordiamo che Avengers: Doomsday, uno dei film al cinema più attesi del 2026, uscirà a luglio 2026. Il sequel Avengers: Secret Wars seguirà nel luglio 2027.