Avengers: Doomsday, l'epica scena iniziale anticipata da un rumor?

Secondo quanto suggerito dai rumor, il trailer di Avengers: Doomsday farà il suo debutto nel corso del Super Bowl, previsto per l'8 febbraio. Nel frattempo nuove intriganti anticipazioni avrebbero svelato il contenuto della mastodontica scena iniziale che inaugurerà il cinecomic.

Ciclope in una scena di Avengers: Doomsday

Che cosa accade nella scena iniziale di Avengers: Doomsday?

Secondo l'insider @MyTimeToShineH, il nuovo capitolo della saga degli Avengers si aprirà con lo scontro tra lo Spider-Man di Tobey Maguire e gli X-Men, "in particolare con Wolverine di Hugh Jackman". Se confermato, questo rumor conferma le voci secondo cui un'Incursione avrebbe distrutto l'universo di Spider-Man di Sam Raimi, dando al Peter Parker di Maguire una ragione per cui combattere in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars mentre cerca di riportare indietro i suoi cari.

Questo rumor è legato all'identità del personaggio di Sadie Sink che, secondo alcune voci, interpreterebbe la figlia abbandonata di Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, mentre le voci su Jean Grey sarebbero solo un depistaggio.

L'indiscrezione di @MyTimeToShineH ha affermato, inoltre, che "Avengers: Doomsday non è solo il film di Avengers più epico, ma potrebbe essere il film più epico DI TUTTI I TEMPI. La scena iniziale da sola supera qualsiasi altro film di Avengers, e la battaglia finale è semplicemente FOLLE."

Le anticipazioni su Doctor Doom

L'insider ha diffuso anche alcune gustose anticipazioni su Doctor Doom. Pare che il personaggio di Robert Downey Jr. indosserà la sua maschera per gran parte di Avengers: Doomsday e avrà anche un accento molto particolare. Non viene fatta, piuttosto, chiarezza sull'ipotesi se Doom sia una variante di Tony Stark o meno, ma per avere conferma non ci resta che attendere.

Avengers: Doomsday uscirà al cinema il 18 dicembre, mentre Avengers: Secret Wars seguirà il 17 dicembre 2027. Al momento è in corso il conto alla rovescia per l'uscita del trailer di Doomsday previsto, con molta probabilità, in occasione del Super Bowl 2026.