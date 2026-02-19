Hugh Jackman aveva previsto Avengers: Doomsday in questa intervista del 2013

L'interprete di Wolverine nei film Marvel aveva in qualche modo anticipato il suo ritorno e il team-up tra gli Avengers e gli storici X-Men nel prossimo crossover in arrivo nelle sale

Avengers: Doomsday è il film Marvel più atteso dell'anno dove vedremo finalmente i Vendicatori interagire con gli X-Men della saga classica Fox. Tuttavia, Hugh Jackman in persona aveva previsto questo evento gigantesco in una vecchia intervista risalente addirittura al 2013.

Prima ancora di decidere di dire addio a Wolverine, personaggio che stava ancora interpretando in quel momento, Jackman aveva infatti immaginato che un giorno gli Avengers sarebbero apparsi sullo schermo al fianco dei mutanti.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto del film

Le parole dell'attore nell'intervista del 2013

Una clip tratta da un'intervista del 2013 con Hugh Jackman è diventata virale sui social media. Nel video in questione predice il prossimo film degli Avengers quasi un decennio e mezzo prima che diventasse realtà.

"Credo... forse sono ottimista. So che alla Marvel hanno gli Avengers", aveva affermato Jackman nel video. "Hanno molti progetti importanti in corso. Trovo quasi impossibile che non ci sia un modo per riunire Iron Man, tutti i personaggi degli Avengers, Wolverine, i personaggi degli X-Men, Spider-Man e in qualche modo metterli tutti insieme".

Qual era il contesto dell'universo Marvel all'epoca

All'epoca era impossibile immaginare che quanto detto da Jackman potesse accadere veramente un giorno. La Sony Pictures si stava preparando a distribuire The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro, mentre la 20th Century Fox aveva ancora il controllo totale sui franchise di X-Men e Fantastici 4.

Da allora, abbiamo assistito alla fusione tra Disney e Fox e all'accordo tra Marvel Studios e Sony che ha portato Spidey a entrare a far parte dell'MCU (anche se solo in prestito). Inoltre, Jackman stesso aveva annunciato il suo addio a Wolverine dopo l'uscita di Logan - The Wolverine al cinema, salvo poi ritornare sui suoi passi per Deadpool & Wolvderine, proprio dei Marvel Studios.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e un iracondo Hugh Jackman

Hugh Jackman farà parte del cast di Avengers: Doomsday?

Ormai da molto tempo, si vocifera che il crossover diretto dai fratelli Russo vedrà il ritorno sia di Wolverine che Deadpool, con i due che si alleeranno con lo Spider-Man interpretato da Tobey Maguire.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige desidera da decenni vedere Maguire e Jackman recitare insieme sullo schermo, e ora l'occasione tanto attesa potrebbe essere alle porte proprio grazie ad Avengers: Doomsday. C'è anche chi dice che la loro storia sarà quindi più centrale in Avengers: Secret Wars.