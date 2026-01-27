Avengers: Doomsday, Channing Tatum e il rischio spoiler: "Ho imparato la mia lezione"

Channing Tatum ha risposto in modo ironico a una domanda su Avengers: Doomsday, rivelando che il cast del nuovo film del MCU deve prestare molta attenzione agli spoiler.

Da sempre le star sono state un po' in difficoltà nel tentativo di non rivelare anticipazioni dei progetti tratti dai fumetti e l'interprete di Gambit sembra sia nella stessa situazione.

Il commento di Tatum sugli spoiler

E! News ha infatti chiesto all'attore la sua reazione alla rivelazione, compiuta con uno dei teaser ufficiali, del ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday.

Channing Tatum ha quindi prontamente risposto in modo ironico: "Non so di cosa stai parlando".

L'attore, che ha ripreso il ruolo di Gambit in occasione del film campione di incassi Deadpool & Wolverine, ha quindi aggiunto: "Quella è la mia risposta. Se dicessi qualcosa oltre a 'Non so di cosa stai parlando', ci sarebbe qualcuno che mi prenderebbe e getterebbe in una macchina".

Channing ha concluso dichiarando: "Ho imparato la mia lezione. Non dirò nulla".

Il cast dell'atteso film targato Marvel

Tra i ritorni in Avengers: Doomsday sono confermati, oltre Robert Downey Jr e Chris Evans, anche Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke e Simu Liu.

Confermata anche la presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, e delle star di Thunderbolts*, ovvero Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Gli interpreti degli X-Men coinvolti, almeno per ora, sono invece Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Channing Tatum e Rebecca Romijn.

Alla regia sono tornati i fratelli Russo, che avevano già realizzato alcuni dei tasselli del MCU più apprezzati dai fan.