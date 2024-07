Avengers: Doomsday, anche un altro membro di Infinity War e Endgame farà ritorno alla Marvel?

Quest'ultimo weekend si è contraddistinto per la clamorosa notizia del ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, cinque anni dopo il suo addio in Avengers: Endgame. L'attore interpreterà il Dottor Destino in Avengers: Doomsday, ma potrebbe non essere l'unico ex-membro della Marvel a fare ritorno.

Sembra proprio che anche il compositore Alan Silvestri si stia preparando per una nuova partecipazione al Marvel Cinematic Universe. Il compositore, noto soprattutto per il suo lavoro su Ritorno al futuro e Forrest Gump, è entrato per la prima volta nel MCU in Captain America: il primo vendicatore, per poi dedicarsi alla colonna sonora di tutti e quattro i film dei Vendicatori per i Marvel Studios.

Mentre i primi film della Marvel sono stati criticati per la presenza di musiche piuttosto blande, l'iconico tema degli Avengers di Silvestri è sempre stato un'eccezione, ed è stato frequentemente campionato e ripreso in altri film della Marvel da quando ha fatto il suo esordio nel film del 2012.

Silvestri non è estraneo al mondo dei fumetti, avendo firmato anche Dredd - La legge sono io e RED 2. Dopo l'annuncio di Avengers: Doomsday, annunciato al Comic-Con di San Diego questo fine settimana, ha scritto sui social media che "non vede l'ora" e i registi Joe e Anthony Russo hanno risposto con "Cominciamo".

Perché il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe essere Tony Stark in Avengers: Doomsday?

Non si sa ancora nulla della trama di Avengers: Doomsday, se non che Robert Downey Jr. interpreterà il Dottor Destino, introducendolo come il cattivo chiave che si alternerà tra questo film e il suo sequel, Avengers: Secret Wars.

Questo fine settimana è stato piuttosto elettrizzante per i fan della Marvel: Deadpool & Wolverine ha stracciato ogni record di incassi, mentre la presentazione della Marvel nella Sala H è stata l'unica cosa di cui si è parlato per l'ultimo giorno e mezzo del San Diego Comic-Con.