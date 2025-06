Thor avrà un aspetto diverso in Avengers: Doomsday? Tutto sul nuovo allenamento di Chris Hemsworth

Lo storico persona trainer di Chris Hemsworth ha svelato un approccio molto diverso dal passato per aiutare il divo a scolpire il fisico in vista del ritorno nei panni di Thor.

Un Dio del Tuono meno possente e più efficiente. Questo è ciò che si profila in base alle nuove informazioni sull'allenamento a cui si sta sottoponendo la star Chris Hemsworth in vista delle riprese di Avengers: Doomsday.

A rivelare il nuovo workout adottato dall'interprete di Thor è il suo personal trainer Luke Zocchi in un'intervista con l'Indipendent. Zocchi confronta il nuovo metodo con i precedenti, spiegando che stavolta "non si è avvicinato nemmeno lontanamente ai carichi di lavoro del passato". Eppure Chris Hemsworth "appare ugualmente grandioso".

"Mi dispiace dirlo, ma credo che stiamo semplicemente invecchiando", ha confessato scherzosamente Zocchi. "Non ci stiamo più massacrando così tanto e non pensiamo più che esagerare sia meglio. Piuttosto, stiamo entrando un po' più in sintonia con il nostro corpo."

Chris Hemsowrth in palestra col personal trainer

Come è cambiata la preparazione fisica di Chris Hemsworth per Avengers: Doomsday

L'ultima volta che Chris Hemsworth ha fatto ritorno nei panni del Dio del Tuono era il 2022, in Thor: Love and Thunder. A causa dell'emergenza sanitaria le riprese sono slittate e il divo australiano si è allenato per un anno per apparire il più imponente possibile, preparandosi anche a trainare un camion per la sua docuserie Disney+ Limitless. Risultato: muscoli che sembravano scoppiare, ma Hemsworth ha registrato maggior difficoltà nel fare surf, suo passatempo preferito lontano dal set.

"Eravamo in una posizione in cui sentivamo di doverlo fare", ha detto Zocchi. "Poteva essere l'ultima volta che avrebbe interpretato Thor, quindi voleva apparire enorme e avevamo un anno di tempo per la preparazione. Stavolta, però, Chris ha detto, 'Non so se voglio farlo di nuovo'".

Chris Hemsworth e Natalie Portman in Thor: Love andsThunder

Così, Per Avengers: Doomsday, Hemsworth ha adottato un allenamento che punta a rendere il fisco meno massiccio e più funzionale. Sollevamento pesi a giorni alterni, accompagnati da serie di spinte-trazioni-gambe che comprendono esercizi classici per l'aumento della massa muscolare), trazioni alla sbarra e distensioni con manubri da seduti.

Particolare attenzione è stata posta alle braccia e alle spalle, visto che il nuovo costume di Thor metterà in risalto queste aree. Anche la dieta per Avengers: Doomsday sarà molto più rilassata.

"Sarà interessante vedere quanto sarà diverso nel film", conclude il suo allenatore. "Non credo che sarà grosso come in Love and Thunder, e nemmeno quello era l'obiettivo. Chris si sentiva a disagio per la sua massa in quel film e non gli piaceva la quantità di cibo che doveva mangiare. Stavolta fa quattro o cinque pasti al giorno, ma la sua dieta non è minimamente rigida. Non lo stiamo ingozzando il cibo, ma ha comunque un aspetto fantastico."