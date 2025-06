Howard il Papero, Seth Green aggiorna i fan sul futuro del personaggio nell'MCU: "Nessuno mi ha avvisato"

In una recente intervista rilasciata a The Dircet, Seth Green, doppiatore di Howard il Papero nei brevi cameo del Marvel Cinematic Universe nei quali compare il personaggio e in What If... ? ha aggiornato i fan sul futuro del personaggio.

Chi spera di vedere il personaggio all'interno del cast di Avengers: Doomsday potrebbe rimanere particolarmente deluso, secondo quanto dichiarato dalla star di Buffy l'ammazzavampiri.

Howard il Papero tornerà nel Marvel Cinematic Universe?

"Sono abbastanza sicuro che me lo avrebbero detto in anticipo, se fosse successo" ha dichiarato Green "Nessuno mi ha passato un promemoria o delle linee guida... quindi no, non ho nessuna fiducia che accadrà".

Seth Green con Alyson Hannigan in una scena di Buffy l'ammazzavampiri

Nonostante il pessimismo sul ritorno di Howard il Papero nell'MCU, Seth Green è orgoglioso di aver avuto l'opportunità di doppiare il personaggio:"Amo interpretarlo. È uno dei miei più grandi onori. Non puoi immaginare quanto significhi per me averlo fatto, in tutte le forme in cui l'ho fatto. È fantastico".

Howard il Papero prima dell'MCU e il cast di Avengers Doomsday

Nel 1986, Howard il Papero fu protagonista di un film, Howard e il destino del mondo, che si rivelò un autentico flop e che poi divenne una sorta di cult negli anni successivi, con Lea Thompson, star di Ritorno al futuro, nel cast.

Primo piano di Howard in Howard e il destino del mondo

Il cast di Avengers: Doomsday, nonostante l'improbabile presenza di Howard il Papero, sarà piuttosto nutrito, con Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Pedro Pascal nel ruolo di Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm, Anthony Mackie nei panni di Captain America, Sebastian Stan nel ruolo del Soldato d'Inverno, Letitia Wright nel ruolo di Shuri e Paul Rudd nel ruolo di Ant-Man.

Altri nomi citati nel cast sono quelli di Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh e Kelsey Grammer.