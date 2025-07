Avengers: Doomsday, Simu Liu si sta allenando con un amatissimo X-Men sul set del crossover

Mentre proseguono i lavori per Avengers: Doomsday nel Regno Unito, la star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu, è stata avvistata mentre si allenava al fianco del veterano del franchise degli X-Men della 20th Century Fox, nientemeno che l'interprete di Ciclope, James Marsden.

L'attore, che ha preso parte ai primi tre film della trilogia originale Fox sugli X-Men, farà il suo debutto ufficiale nel MCU proprio in Avengers: Doomsday ancora una volta nel ruolo di Scott Summers/Ciclope, mentre Liu farà la sua prima apparizione nel franchise dopo il suo film da solista uscito del 2021.

Un sequel, Shang-Chi and the Wreckage of Time, era entrato in sviluppo tempo fa ma è stato accantonato quando il personaggio di Kang il Conquistatore è stato eliminato dai progetti successivi in seguito al licenziamento di Jonathan Majors, accusato di molestie e violenza domestica nei confronti della sua ex-compagna.

Tornano anche Evangeline Lilly e Hugh Jackman?

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

Anche se questa foto non indica necessariamente che Shang-Chi e Ciclope condivideranno scene sul grande schermo, sembra suggerire che Liu e Marsden stiano lavorando contemporaneamente al film. Questo ha senso dopo le voci di uno scontro tra i Vendicatori di Terra-616 e gli X-Men di Terra-10005.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Si sta anche diffondendo la voce secondo cui Evangeline Lilly riprenderà il suo ruolo di Hope Van Dyne. L'attrice di Lost si è recentemente allontanata dal mondo della recitazione, ma potrebbe sempre fare un cameo accanto allo Scott Lang di Paul Rudd (il cui ritorno è già stato confermato).

Alla domanda di un fan su Instagram se vedremo Hope Van Dyne dividere lo schermo con il Wolverine di Hugh Jackman, l'attrice ha risposto con un'emoji ammiccante, che sembra suggerire il suo ritorno nel MCU. Se Lilly sarà presente in Avengers: Doomsday, ci aspettiamo che abbia un ruolo minore. Per quanto riguarda il ritorno di Jackman, non è stato ancora confermato ufficialmente dai Marvel Studios.