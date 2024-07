Perché il Doctor Doom di Robert Downey Jr. potrebbe essere Tony Stark in Avengers: Doomsday?

La rivelazione più strabiliante del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2024 è il ritorno nell'MCU di Robert Downey Jr. L'attore premio Oscar si è mostrato al pubblico della Hall H con indosso il costume verde di Dottor Destino, noto villain dei fumetti. Annuncio shock, che ha diviso il pubblico di fan. In molti, infatti, non credono che Downey si calerà realmente nei panni di Victor Von Doom, ma sospettano un ritorno di Tony Stark. Ecco perché.

Secondo quanto anticipato, Robert Downey Jr. interpreterà Dottor Destino, ma ciò non significa necessariamente che interpreterà anche la versione di Victor Von Doom del personaggio. I fratelli Russo si sono, infatti, limitati a dichiarare che Victor Von Doom farà il suo debutto nell'MCU in Avengers: Doomsday, senza specificare ulteriori dettagli.

Da Iron Man e Dottor Destino?

Nei fumetti, Tony Stark e Victor Van Doom hanno una lunga storia in comune e il multiverso crea infinite possibilità per la fusione dei due personaggi. Ad esempio, Iron Maniac era un personaggio introdotto nel 2004, una versione Terra-5012 di Tony Stark che combatteva Reed Richards dei Fantastici Quattro con indosso un'armatura simile a quella del Dottor Destino. Richards ha inviato Iron Maniac nell'universo Marvel principale, e lì ha combattuto personaggi del calibro di Spider-Man e Capitan America.

In alternativa, c'è la serie Infamous Iron Man, che ha visto Victor Von Doom costruire un'armatura di Iron Man dopo la scomparsa di Tony Stark dopo la Seconda Guerra Civile. Anche se questo non spiega come Victor Von Doom e Stark condividano lo stesso aspetto nell'MCU, rivela che i percorsi di Stark e Doom si sono sovrapposti.

C'è anche la possibilità che Disney e Marvel Studios possano essere stati ispirati da Superior Iron Man, una versione antagonista e malvagia di Tony Stark di cui si vociferava l'apparizione nell'MCU, con Tom Cruise ipotetico protagonista. Questa scelta sarebbe in linea con la tendenza dei Marvel Studios di attingere a singoli frammenti di vari fumetti come fonte d'ispirazione, piuttosto che seguire direttamente le loro storie.

Da non scartare anche l'ipotesi che, come anticipato nel panel del San Diego Comic-Con, Robert Downey Jr. interpreti semplicemente il personaggio di Victor Von Doom, vero nome di Dottor Destino, senza alcuna connessione con Tony. Dato che il personaggio indossa una maschera, a Downey potrebbe essere stata richiesta una performance vocale, permettendo agli spettatori di distinguerlo da Iron Man. Per scoprirlo non ci resta che attendere l'arrivo al cinema di Avengers: Doomsday