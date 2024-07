Deadpool & Wolverine infrange tutti i record d'incassi per un film classificato R al box office USA

Deadpool & Wolverine riscrive la storia degli incassi al botteghino americano con un debutto da 205 milioni di dollari, che lo proietta all'ottavo posto nella classifica dei migliori incassi di sempre nel primo weekend, superando i 202 milioni incassati nel 2018 da Black Panther. Disney torna a festeggiare incassi stellari, visto che Deadpool & Wolverine ha superato rapidamente anche il record della miglior apertura del 2024, detenuto in precedenza da un'altra hit dello studio, il sequel animato Inside Out 2 (155 milioni al debutto).

A livello internazionale, il trequel dedicato al Mercenario Chiacchierone ha incassato 233,3 milioni di dollari per un totale sbalorditivo di 438 milioni di dollari. A tre giorni dall'uscita, il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è già il sesto maggior incasso del 2024. La Disney ha speso circa 200 milioni di dollari per la produzione e circa altri 100 milioni di dollari per il marketing che, a quanto pare, saranno ampiamente ripianati con gli incassi stellari.

Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in fuga da un tornado

Dopo un debutto eccezionale lo scorso weekend, si "normalizzano" gli incassi di Twisters. Il film, sequel standalone del cult degli anni '90 con Helen Hunt e Bill Paxton, incassa altri 35,5 milioni che lo portano a un totale di 155 milioni. Ha superato le aspettative il disaster movie che cavalca l'effetto nostalgia, forte delle interpretazioni delle star in ascesa Daisy Edgar-Jones, Glen Powell e Anthony Ramos nei panni di tre cacciatori di tornando in difficoltà. Costato 155 milioni, il sequel ne ha già incassati oltre 221.

Alle spalle di Twisters resiste Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo della fortunata saga Universal/Illumination che ha aggiunto 14,2 milioni di dollari all'incasso generando 291 milioni di dollari a livello nazionale e 677 milioni di dollari in tutto il mondo. Il franchise, che include i famosi film sui Minions, è recentemente diventato la prima saga animata a superare i 5 miliardi di dollari al botteghino globale.

Prosegue la marcia trionfale di Inside Out 2, quarto con 8,3 milioni raccolti nel weekend che portano il film a un totale domestico da capogiro di 613,4 milioni. Il nuovo gioiellino Pixar è diventato il miglior incasso di sempre per un film d'animazione, superando Frozen 2. Diretto da Kelsey Mann, il sequel animato introduce un cast completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.

Sorprendenti anche i risultati di Longlegs. L'horror diretto da Oz Perkins e interpretato da un irriconoscibile Nicolas Cage aggiunge 6,7 milioni al suo lauto bottino raggiungendo i 58,6 milioni in quattro settimane, il tutto a fronte di un budget di soli 10 milioni. Alcune recensioni entusiastiche e un'intensa campagna di marketing virale hanno aiutato il film interpretato da Cage e da Maika Monroe a diventare il film horror indipendente con il maggior incasso degli ultimi 25 anni.