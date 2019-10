Avengers 5: il team degli Avengers sarà molto diverso dal passato

Il team di Avengers che vedremo nel preannunciato cinecomic Marvel Avengers 5 sarà molto diverso dal passato. Sono in arrivo nuovi supereroi che proveranno a prendere il posto dei classici Vendicatori nel cuore del pubblico con tante novità.

Qualche settimana fa Marvel ha anticipato l'arrivo di un potenziale Avengers 5, senza però rivelare alcun dettaglio al riguardo. L'anticipazione è frutto del raggiunto accordo tra Marvel e Sony che permetterà a Spider-Man di far parte ancora per un po' di tempo del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man wil appear in Avengers 5 or Fantastic Four. pic.twitter.com/l483GIAiUo — Marvel Universe (@77MCU) September 27, 2019

Secondo le anticipazioni comparse su Twitter, Spider-Man potrebbe comparire in Avengers 5 o nel film dedicato ai Fantastici Quattro, il che confermerebbe l'arrivo di un Avengers 5 che però sarà incentrato su un team di Avengers assai diverso rispetto al precedente.

Avengers: Endgame ha concluso l'arco narrativo di alcuni degli eroi dell'MCU, tra questi Iron Man, Capitan America e molto probabilmente Black Widow. Non è un caso che la Fase 4 introdurrà nuovi personaggi così da rinfoltire il parco personaggi a disposizione dei creativi dei Marvel Studios.

Faremo la conoscenza di un nuovo team di supereroi in Eternals, che include l'arrivo di Black Night, interpretato dalla star de Il trono di spade Kit Harington. Secondo un rumor comparso su Twitter, Avengers 5 potrebbe includere, inoltre, Damage Control, Secret Wars, Age of Galactus e The New Avengers.

Avengers 5 could be

Damage Control

Secret Wars

Age of Galactus

The New Avengers pic.twitter.com/JUvpkenYvU — James Hinson (@JamesHi25484138) October 4, 2019

Un nuovo franchise potrebbe essere lanciato da Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mentre in Thor: Love and Thunder Jane Foster diventerà il nuovo Mighty Thor. Sono in arrivo anche She-Hulk, Ms. Marvel e Moon Knight, per non parlare dell'ingresso nell'MCU dei Fantastici Quattro e degli X-Men. Una pletora di nuovi personaggi in arrivo pronti per tanti potenziali crossover.

Al momento non è chiaro quali personaggi faranno parte di Avengers 5, anche se le anticipazioni indicano che nella Fase 5 dell'MCU potremmo arrivare ad avere ben quattro team di Avengers. La carne al fuoco è tanta, ma al momento è impossibile fare ipotesi certe. Non ci resta che attendere per conoscere quali sorprese ci attendono nella Fase 4 e nella Fase dell'MCU.