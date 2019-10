Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. escluso dalla corsa agli Oscar: fan in rivolta

Avengers: Endgame potrebbe partecipare agli Oscar ma senza Robert Downey Jr., perchè Marvel e Disney hanno deciso di non presentare per lui alcuna candidatura. La qual cosa ha reso furiosi i fan dell'attore che si sono mobilitati in suo favore.

Con quale arma viene condotta questa guerra? Naturalmente a colpi di tweet in tutte le lingue del mondo, e per l'occasione è stata anche riportata a galla una petizione aperta qualche mese fa, quando le candidature per gli Oscar 2020 erano ancora lontane, ma che acquista un senso maggiore alla luce di quanto comunicato nelle ultime ore. Sul sito della Disney, infatti, nella pagina For Your Consideration, sono apparse le categorie in cui Avengers: Endgame concorrerà ai prossimi Oscar e, sorpresa, Robert Downey Jr. non verrà supportato come miglior attore.

Negli ultimi 10 anni di cinecomic Marvel nessun attore è riuscito a toccare il cuore dei fan come Robert Downey Jr. nel vestire i panni di Tony Stark/ Iron Man, passato dall'essere un ricco genio donnaiolo a eroe pronto al sacrificio estremo per il bene dell'umanità. E agli occhi dei fan, quella sua scena finale in Endgame sarebbe dovuta bastare se non a garantire la statuetta, almeno a fargli guadagnare il supporto per la candidatura. Anche i fratelli Russo sembrano rimasti contrariati dalla decisione della major, ma Marvel per il momento non sembra intenzionata a ripensarci. Così i fan stanno esprimendo in queste ore, via social, tutta la propria disapprovazione per una scelta ingiusta.

#RobertDowneyJr deserved the consideration for his 10 years of hardwork!

10 years of carrying the MCU in his bare hands!

10 years of #TonyStark !

NOTHING ELSE matters!!!!! — Bring Back Tony Stark ⎊ (@tony_loki_peter) October 4, 2019

"Robert Downey Jr. merita più considerazione per i suoi 10 anni di lavoro, 10 anni passati a portare sulle proprie spalle il MCU, 10 anni di Tony Stark. Se non merita una candidatura questo" allora cosa? Si chiede un utente, facendo eco ai due registi di Avengers: Endgame.

Really Disney??@RobertDowneyJr deserves an oscar for every second of his screen time as Anthony Edward Stark...

And its sad that u don't see that

Whatever happens he will always be our Ironman ❤#avengersendgame #TonyStark #RobertDowneyJr#iloveyou3000https://t.co/QHISGcUlDn — Priyanka Sankar (@Dea_von_lureri) October 4, 2019

Che la mobilitazione dei fan riesca a far cambiare idea a Marvel e Disney è quantomai improbabile, ma di sicuro a Robert Downey Jr. farà piacere una simile levata di scudi in suo favore, lui che, come scrivono in tanti alla fine di messaggi carichi di delusione e risentimento: "Sarà sempre il nostro Iron Man".