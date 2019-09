Marvel: quattro team di Avengers nella Fase 5 dell'MCU?

La Fase 5 dell'MCU potrebbe vedere l'arrivo addirittura di quattro team di Avengers.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

L'incredibile successo al botteghino di Avengers: Endgame ha dimostrato che il pubblico ama i team di supereroi. Con la conclusione della Infinity Saga, molti degli eroi amati appenderanno i poteri al chiodo così in Marvel si pongono il problema di come rimpiazzarli.

Al momento i team di eroi in azione, ufficialmente, sono gli Eternals, visto che è in lavorazione il film a loro dedicato, e i Guardiani della Galassia, che ritroveremo in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Chi altri potrebbe affiancarli al cinema? Senza dubbio gli X-Men e i Fantastici Quattro, che dovrebbero fare la loro comparsa nella Fase 5 dell'MCU.

Ma non finisce qui. In un tentativo d espandere la rosa di eroi possibili, vi sarebbero a disposizione gli Young Avengers, di cui si vocifera da tempo, con Disney+ pronta a introdurre Ms. Marvel e Kate Bishop, due membri chiave del team dei fumetti.

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Un'altra opzione potrebbero essere gli West Coast Avengers e anche qui Disney+ si porta avanti annunciando l'arrivo di serie tv su Moon Knight, Scarlet Witch, Vision e Falcon. E poi naturalmente vi sono sempre i Dark Avengers, team di supervillain assemblati da Norman Osborn che prendono temporaneamente il posto dei veri eroi.

Quindi, ricapitolando, la Fase 5 dell'MCu potrebbe vedere l'arrivo di ben quattro team di Avengers: West Coast Avengers, Young Avengers, Dark Avengers e, naturalmente, i New Avengers che includeranno Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange e Shang-Chi. Staremo a vedere qualche direzione intraprenderà l'MCU, quel che è certo è che in casa Marvel la scelta non manca di certo.