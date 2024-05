Avengers 5 e Avengers: Secret Wars: Marvel modifica tutti i piani. Ecco cosa succederà

Avengers 5 e Avengers: Secret Wars dovrebbero continuare la tradizione dell'MCU ma come? Ecco le ultime novità, tra durata dei film e ruoli principali.

I prossimi anni si prospettano ricchi di grandi emozioni per i fan dell'universo cinematografico Marvel (MCU), con l'uscita di due dei film più attesi: Avengers 5 e Avengers: Secret Wars. Secondo alcune recenti informazioni rivelate dal noto insider Jeff Sneider, ci sono delle novità che riguardano la durata dei film.

L'Attesa Cresce per i Prossimi "Avengers"

Come per Infinity WarAvengers: Infinity War e EndgameAvengers: Endgame, anche i nuovi capitoli usciranno a un anno di distanza l'uno dall'altro, ma con una significativa differenza: saranno sviluppati da team creativi distinti, promettendo un'inedita diversità stilistica e narrativa.

Locandina di Avengers: The Kang Dynasty

Jeff Sneider, insider affidabile e scooper, ha riferito nella sua newsletter che Avengers: Secret WarsAvengers: Secret Wars sarà un film di 5 ore, diviso in due parti, con un intervallo di un anno tra le due metà.

Per quanto riguarda Avengers 5, invece, originariamente si pensava che Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan MajorsJonathan Majors, avrebbe raccolto il testimone di Thanos come antagonista principale della saga del Multiverso. Tuttavia, la reazione tiepida del pubblico rispetto al personaggio e i problemi legali di Majors hanno portato i Marvel Studios a rivedere i loro piani. Recentemente, Majors è stato definitivamente licenziato, dando vita a ulteriori speculazioni su chi sarà il prossimo nuovo villain.

Un'Avventura Cinematografica Senza Precedenti

La complessità e la vastità di Secret Wars si inseriscono come il culmine della Fase Sei del MCU, con l'uscita prevista per il 7 maggio 2027. Questo film non solo funge da sequel dei precedenti film degli Avengers, ma rappresenta anche la chiusura della Saga del Multiverso.

Mentre si attendono conferme sul regista - con Sam Raimi che si è detto disponibile ma ancora non contattato ufficialmente - l'aspettativa per i due film continua a crescere, alimentata dalle speculazioni su un cast stellare e su una trama avvincente che promette di intrecciare le storie di numerosi supereroi.