Shōgun: una star amatissima della serie non tornerà nelle Stagioni 2 e 3

Con grande sorpresa, la serie è stata rinnovata per due stagioni ma una delle sue star non farà ritorno nel cast

Quando nessuno se lo aspettava, FX ha rinnovato Shōgun per la Stagione 2 e 3, che continueranno la storia raccontata nel romanzo di James Clavell. Tuttavia, una delle star della prima amatissima stagione non farà ritorno.

Stiamo parlando di Anna Sawai, che ha interpretato il personaggio di Toda Mariko nello show. L'attrice ha parlato della possibilità di tornare in qualche veste nelle stagioni 2 e 3 di Shōgun nel corso di una recente intervista.

"Non lo so. Voglio dire, amo la serie. adoro gli autori. Quindi sarebbe un sogno se mi richiamassero. Ma sapete, la sua storia finisce. Penso che sia perfetta così com'è. Quindi, non mi aspetto nulla", ha dichiarato.

Anna Sawai in Shogun

Il destino di Mariko

Nel penultimo episodio di Shōgun, infatti, il personaggio di Sawai, Mariko, muore in un'esplosione, fatto che riduce sensibilmente le possibilità di un suo potenziale coinvolgimento nelle puntate future. L'interpretazione di Sawai nello show è stata accolta con favore dalla critica, il che ha portato alcuni a suggerire che i creatori della serie potrebbero essere motivati a trovare un modo ragionevole per includere Mariko, magari in sequenze di sogni e/o flashback.

Shōgun: le stagioni 2 e 3 sono in fase di sviluppo

FX sta collaborando a stretto contatto con gli eredi dell'autore del romanzo originale di Shōgun, James Clavell, per lo sviluppo delle stagioni 2 e 3 e, secondo quanto riferito, sta mettendo insieme una writers' room. La prima stagione ha coperto tutto il materiale narrato da Clavell, il che significa che le prossime stagioni avranno bisogno di trame interamente originali.

Il volto principale dello show, Hiroyuki Sanada, che è anche produttore, avrebbe firmato per riprendere il ruolo di Lord Yoshii Toranaga. I co-creatori e showrunner Justin Marks e Rachel Kondo torneranno a bordo insieme alla produttrice esecutiva Michaela Clavell.