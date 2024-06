Grande Fratello: Beatrice Luzzi chiude a Giuseppe Garibaldi? La frase che non è piaciuta ai fan

I Beabaldi, i fan della coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello sono convinti che è solo questione di tempo: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi torneranno insieme prima o poi. Tuttavia, gli ultimi segnali lanciati dalla seconda classificata del reality show di Canale 5 sembrano andare in direzione opposta.

Dai Bennifer ai Beabaldi: Il pensiero di Beatrice Luzzi sui ritorni in amore

Quando i riflettori della Casa più spiata d'Italia si sono spenti, gli inquilini del loft di Cinecittà hanno preso strade diverse, le loro apparizioni televisive si sono limitate alla classica passerella di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che nel weekend intervista tutti i protagonisti dei reality show di Mediaset. Unica eccezione è l'attrice romana, ospite in alcune puntate della nuova versione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino.

Anche ieri 11 giugno, Beatrice Luzzi è stata invitata nello studio che fino alla scorsa stagione era occupato da Barbara D'Urso. Uno dei servizi della redazione era incentrato sulla crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia, che nel 2022 si è sposata per la seconda volta, ha messo in vendita la villa acquistata nel 2023, segno, per gli esperti di gossip americani, che ormai i Bennifer sono vicini al divorzio.

Beatrice con i figli durante una puntata del Grande Fratello

Al termine del filmato, l'attrice, commentando la crisi della coppia hollywoodiana ha spiegato che per lei, le cosiddette 'minestre riscaldate' non hanno possibilità di successo. "Personalmente non credo ai ritorni di fiamma. Sinceramente, no". La frase da qualcuno è stata interpretata anche come un messaggio indiretto a Giuseppe Garibaldi che in questi giorni ha scritto ripetutamente che farà di tutto per riconquistare il cuore dell'ex gieffina.

Grande Fratello, ex gieffina: "Vi spiego perché Giuseppe Garibaldi si è avvicinato a Beatrice"

In una recente intervista a Mio, Giuseppe, ha proposito del suo rapporto attuale con Beatrice aveva detto: "C'è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti modi, spendendomi al cento per cento. Sono innamorato e voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella Casa".