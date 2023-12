Avengers: Secret Wars e Captain America Brave New World: gli ultimi spoiler su battaglie finali e nuovi nemici

Il Natale non impedisce a insider e blogger di darsi da fare per diffondere anticipazioni sui cinecomic Marvel in preparazione, ecco cosa ci attende (forse) in Avengers: Secret Wars e Captain America Brave New World.

Nuovi spoiler legati ai cinecomic Marvel in arrivo Captain America: Brave New World e Avengers: Secret Wars sono trapelati in rete. Secondo lo scooper MTTSH, la prossima avventura di Capitan America si concluderà con un feroce combattimento tra Sam Wilson (Anthony Mackie) e Red Hulk (Harrison Ford, presumibilmente) alla Casa Bianca. È anche implicito che l'alter ego umano di Red Hulk, il presidente Thaddeus Ross, potrebbe essere ucciso o permanentemente bloccato nella sua forma di Hulk entro la fine del film.

Per quanto riguarda Secret Wars, spunta la teoria che vorrebbe Abisso come villain principale al posto di Kang. Scelta questa che, se confermata, permetterebbe a Marvel di risolvere i problemi legati alla condanna, e al seguente licenziamento, di Jonathan Majors.

L'apparizione di Abisso come variante di Kang permetterebbe al villain di fare ancora parte dell'universo cinematografico Marvel in futuro anche senza Jonathan Majors. Anche se Marvel dovrà probabilmente apportare alcune modifiche significative ad Avengers 5 (dopo l'abbandono del titolo The Kang Dynasty), è lecito ritenere che il Multiverso entrerà in grande stile in Secret Wars, e ci sono buone probabilità di rivedere alcuni volti familiari (Chris Evans, Robert Downey Jr., ecc.) insieme a una nuova formazione degli eroi più potenti della Terra. Resta da capire se i rumor in questione troveranno o meno conferma, ma questo lo scopriremo più avanti.