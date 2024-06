Avengers 5 potrebbe riportare in scena oltre 60 personaggi dell'MCU

Non si arrestano le voci su Avengers 5. Dopo l'annuncio del possibile ingaggio di Shawn Levy alla regia del nuovo capitolo che rilancerà il franchise dei Vendicatori, Deadline riferisce che più di 60 personaggi dell'MCU potrebbero riprendere i loro ruoli in quello che viene descritto come un "film corale" e "una delle più grandi produzioni Marvel fino ad oggi".

A differenza dei capitoli precedenti della saga degli Avengers, cannibalizzati dai sei personaggi principali - Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitan America (Chris Evans), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Occhio di Falco (Jeremy Renner) - il nuovo team sarà maggiormente "democratico".

Tra i papabili per il ritorno si segnalano gli Avengers originali Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, rispettivamente, nei panni di Thor e Hulk, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, lo Shang-Chi di Simu Liu, la Nebula di Karen Gillan direttamente da Guardiani della Galassia e il Loki di Tom Hiddleston.

Al Comic-Con di San Diego nel 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva annunciato che Avengers 5 e Avengers: Secret Wars avrebbero decretato la fine della Saga del Multiverso e l'inizio della Fase 6 dell'Universo Cinematografico Marvel. I due film, originariamente destinati a uscire a mesi di distanza, erano inizialmente datati per maggio e novembre 2025, ma da allora sono stati posticipati: Avengers 5 uscirà negli USA il 1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Un cinecomic in evoluzione

Secondo quanto riferito, Marvel ha abbandonato il titolo The Kang Dynasty dopo aver licenziato l'attore Jonathan Majors, interprete del villain Kang, in seguito a una condanna per violenze domestiche. Dopo che la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stata "scaricata" da Disney è iniziato il carosello delle voci sui possibili villain che avrebbero dovuto prendere il posto di Kang e in questo il Multiverso torna decisamente utile offrendo possibilità infinite. Marvel avrebbe, inoltre, escluso dal progetto lo sceneggiatore di Quantumania Jeff Loveness, allontanandosi dalla trama di Kang che ha caratterizzato entrambe le stagioni della serie Disney+ Loki e Ant-Man 3, che nelle intenzioni iniziali sarebbe dovuta proseguire nei successivi capitoli della Saga del Multiverso.

Avengers 5 e Avengers: Secret Wars: Marvel modifica tutti i piani. Ecco cosa succederà

Michael Waldron, capo sceneggiatore della prima stagione di Loki e autore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è autore della sceneggiatura di Avengers 5 che sarebbe stata sottoposta a Shawn Levy, secondo Deadline. Vedremo se il regista di Deadpool & Wolverine accetterà il nuovo incarico nell'MCU in attesa dell'uscita nei cinema italiani, prevista per il 24 luglio, del cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman che potrebbe fare sfaceli al botteghino.