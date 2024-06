La Promessa anticipazioni 13 giugno: Pia scopre la terribile verità su suo figlio, Alonso rivela un segreto

Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 14:50 circa: la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio di Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 13 giugno alle 14:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La verità sul rapimento del neonato si avvicina. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 12 giugno, Antonio de Carvajal y Cifuentes arriva a La Promessa, dove viene ricevuto con tutti gli onori. Il futuro duca è infastidito perché Curro sarà lo chaperon di Martina. Curro, a sua volta chiede aiuto a Ramona per evitare l'incarico.Pia migliora e Jana chiede aiuto ad un amico per avere un medicinale. Salvador conforta Candela, che si sente responsabile per la scomparsa del neonato.

Anticipazioni de La Promessa del 13 giugno: Il conflitto tra i due fratelli svela nuove verità

L'episodio si apre con un acceso confronto tra Fernando e Alonso. Fernando accusa Alonso di aver ucciso il loro fratello maggiore, Pedro, per ereditare il marchesato. La tensione tra i due è palpabile, con Fernando che non nasconde il suo rancore e la sua accusa grave. Tuttavia, Alonso, visibilmente sconvolto, fornisce una versione dei fatti completamente diversa.

Lorenzo e Cruz tramano contro Martina

Il marchese racconta con dolore che Pedro morì tragicamente cercando di salvarlo dalla corrente del fiume. Quel giorno, Pedro aveva visto Alonso in difficoltà nell'acqua e, senza esitazione, si era lanciato per aiutarlo. Purtroppo, nel tentativo di salvarlo, Pedro perse la vita. Alonso porta ancora addosso il peso di quella tragedia, sentendosi responsabile per la morte del fratello. Questo dolore è una ferita mai guarita, che riemerge con violenza nel confronto con Fernando.

L'Intrigo di Cruz contro il matrimonio della nipote

Nel frattempo, Martina ha un appuntamento con Antonio per una passeggiata. La loro relazione, però, è oggetto di trame e manipolazioni. Lorenzo e Cruz, desiderosi di impedire le nozze tra Martina e Antonio, ordinano a Curro di fare da chaperon e raccogliere informazioni che possano aiutarli a evitare le nozze. I due complottano per evitare che Margherita, la madre di Martina, diventi più ricca della marchesa grazie all'unione con il futuro duca.

La tragedia del neonato rapito

La puntata prende una svolta drammatica quando Pia, finalmente tornata cosciente, chiede di poter avere tra le braccia suo figlio. L'atteggiamento evasivo delle cameriere insospettisce la donna, che percepisce che qualcosa non va. Alla fine, Jana, con il cuore pesante, le confessa la terribile verità: il suo bambino è stato rapito.

La notizia getta Pia nello sconforto più profondo, disperata e impotente di fronte alla scomparsa del figlio. Feliciano confida a Teresa di sapere dove si trova il bambino rapito. Senza perdere tempo, Teresa corre a informare Don Romulo e il resto della servitù, sperando di poter salvare il piccolo e restituirlo alla madre disperata.