Dancing for the Devil, la protagonista denuncia: "Dopo il documentario di Netflix sono in pericolo di vita"

La setta che si cela dietro un'agenzia per ballerini di TikTok svelata nella docuserie Netflix, ma ora una dei suoi ex membri svela di essere stata seguita e di sentirsi minacciata.

Miranda Derrick, al centro della docuserie Netflix Dancing for the Devil: storia di una setta su TikTok, lancia l'allarme su Instagram: la sua vita, e quella di suo marito James, sarebbero in pericolo dopo l'arrivo del documentario in streaming su Netflix il 29 maggio.

Per comprendere i timori di Derrick occorre dare uno sguardo al tema della docuserie in tre episodi, incentrata su un gruppo di ballerini di TikTok che credono di essere coinvolti in una società di gestione degli artisti chiamata 7M, etichetta dietro cui si celerebbe una pseudo setta religiosa. La docuserie si concentra su Miranda Derrick, un membro che si è allontanato dalla sua famiglia dopo i disperati tentativi dei genitori di allontanare la giovane dalla società. Leader della setta 7M sarebbe Robert Shinn, autoproclamatosi "uomo di Dio" e pastore in una chiesa chiamata Shekinah a cui si accede solo su invito. I membri che sono riusciti ad abbandonare la setta condiviso le loro terribili storie nella docuserie che raccoglie le loro testimonianze. Una di essi, Priscylla Lee, avrebbe intentato causa contro Shinn e altri membri di Shekinah.

"Di solito non faccio questo tipo di contenuti" dice Miranda Derrick all'inizio del video pubblivato sul suo account Instagram. "Volevo solo essere trasparente e dire la verità. Prima di questo documentario, io e mio marito ci sentivamo al sicuro. Ora che questo documentario è uscito, ci sentiamo come se le nostre vite fossero state messe in pericolo. Siamo stati entrambi seguiti nelle nostre auto, abbiamo ricevuto lettere di odio, minacce di morte, persone ci hanno inviato messaggi invitandoci a suicidarci e siamo stati perseguitati".

Derrick condivide alcuni screenshot per mostrare il tenore dei messaggi e aggiunge: "Qualcuno mi ha scritto 'Se ti vedo per strada, verrò a prenderti, quindi è meglio che ti rivolgi alla polizia. Qualcuno ha anche detto 'Se ti vedo camminare sul marciapiede, vengo a infilarti nel bagagliaio della mia macchina'".

La reazione sconvolgente alla docuserie Netflix

Miranda Derrick, ballerina performer che ha 2,7 milioni di follower su TikTok e 1,7 milioni su Instagram, attribuisce la colpa della situazione di pericolo in cui si trova ai suoi genitori e alla sorella Melanie Wilking. "Non capisco come i miei genitori e mia sorella pensassero che questo documentario avrebbe aiutato me o la nostra relazione in qualche modo."

Alla fine del documentario, viene rivelato che Derrick e la sua famiglia si sono in qualche modo riconciliati e hanno ripreso a parlarsi. Tuttavia, le affermazioni fatte dalla famiglia nella serie rivelerebbero che in realtà è volontà del leader della setta fornire un falsa facciata per dimostrare che non è lui a tenere i giovani membri lontani dalle loro famiglie.

Purtroppo, Derrick lascia intendere che comunicazione con la famiglia potrebbe nuovamente interrompersi: "Negli ultimi due anni mi sono riunita con la mia famiglia, in privato, per lavorare sulla nostra relazione, per sistemare le cose, per riparare ciò che è stato rotto. Adoro stare insieme, ridere, semplicemente godermi la reciproca compagnia. E questo documentario ha reso molto difficile continuare a farlo".

Secondo i dati forniti da Luminate, Dancing for the Devil: storia di una setta su TikTok è stato visto da circa 4,4 milioni di persone durante la settimana dal 31 maggio al 6 giugno.