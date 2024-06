Avengers 5 e Secret Wars, nuovi aggiornamenti sui piani dei Marvel Studios per il Dottor Destino e Kang

Ecco cosa i Marvel Studios potrebbero avere in programma per gli iconici villain nei prossimi film dei Vendicatori.

I Marvel Studios avevano grandi progetti per Kang il Conquistatore, prima che l'attore Jonathan Majors venisse escluso dal ruolo dopo essere stato condannato per aggressione, e mentre si prevede che il personaggio sarà ancora presente nel MCU in qualche modo, non sappiamo ancora esattamente cosa Kevin Feige e co. abbiano in serbo per il potente villain.

Anche se Avengers 5 non si intitola più "Avengers: La dinastia Kang", alcuni rapporti precedenti hanno affermato che il personaggio apparirà ancora in un ruolo molto ridotto.

A gennaio, Justin Kroll di Deadline aveva risposto alla voce secondo cui Coleman Domingo era stato scelto per sostituire Majors. "Questa settimana ho visto molti commenti del tipo 'chi interpreterà Kang la prossima volta' e 'ecco un candidato importante per Kang', e tutto ciò che dirò è questo, non aspettatevi questa notizia a breve", ha scritto Kroll in un post su X. "Nelle prossime settimane ci saranno molte novità Marvel su vari fronti, ma non aspettatevi nulla riguardo a questo".

"Questo non significa scartare le voci di questa settimana sui potenziali contendenti al ruolo", ha aggiunto. "Non ho informazioni sulla veridicità o meno di tali voci, ma vi dico solo che se dovessi scommettere su chi verrà annunciato per primo non punterei su Kang".

Gli ultimi aggiornamenti sui villain dei prossimi film sui Vendicatori

Alex Perez di The Cosmic Circus è recentemente intervenuto su X per dire che la Marvel intende "concentrarsi su altri cattivi del Multiverso prima di occuparsi nuovamente di Kang". Non è comunque chiaro a quali cattivi si riferisca. Forse si riferisce semplicemente a Cassandra Nova, ma abbiamo sentito che in Deadpool e Wolverine ci saranno molte sorprese e forse una minaccia ancora più grande della variante del Professor X di Emma Corrin.

Locandina di Avengers: The Kang Dynasty

Un altro cattivo che, secondo quanto riferito, è destinato a giocare un ruolo importante nel MCU è il Dottor Destino (per il quale la prima scelta sarebbe Cillian Murphy), ma potrebbe volerci un po' prima che abbia un impatto significativo. Destino non dovrebbe apparire in Fantastic Four (a meno che non sia in una scena post-credits), e anche se potrebbe essere presente in Avengers 5 e Secret Wars, potrebbe non essere l'antagonista principale. Perez ha "sentito che stanno trattando Destino in modo simile a come hanno trattato Loki nella Saga dell'Infinito".

Loki è stato introdotto come cattivo nel primo film di Thor prima di redimersi gradualmente e incontrare la sua fine per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. Tom Hiddleston ha poi ripreso il ruolo come Dio della malizia da un'altra linea temporale per la sua serie Disney+ in solitaria. Naturalmente si tratta di un arco narrativo molto specifico, quindi è più probabile che Doom venga usato con parsimonia all'inizio.