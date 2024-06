Avengers 5: Shawn Levy starebbe valutando la possibilità di diventare regista del film Marvel

Shawn Levy ha collaborato con Ryan Reynolds e Hugh Jackman per realizzare Deadpool & Wolverine e ora i Marvel Studios sembrano interessati ad affidargli il compito di girare il prossimo film degli Avengers, il numero 5 delle avventure del team di supereroi.

A rivelarlo sono le fonti di Deadline che sostengono il regista stia valutando la possibilità e che debba ancora prendere una decisione.

La possibile collaborazione con il regista di Deadpool 3

Il team guidato da Kevin Feige sembra abbia individuato in Shawn Levy la persona giusta per occuparsi del prossimo importante tassello del MCU.

Il filmmaker avrebbe ricevuto la sceneggiatura di Avengers 5 firmata da Michael Waldron e dovrebbe ancora dare la propria risposta definitiva.

Levy sul set

Nell'attesa stanno continuando degli incontri con altri registi che potrebbero rimanere in corsa per ottenere l'ambito incarico di raccogliere il testimone dai fratelli Russo e firmare la prossima avventura degli Avengers dopo il successo ottenuto da Endgame che è stato per un periodo il film con i migliori incassi di sempre, prima che Avatar di James Cameron riconquistasse la vetta grazie al ritorno del film nelle sale.

I progetti del filmmaker

Levy, in futuro, dovrebbe essere coinvolto nella realizzazione di un film della saga di Star Wars, oltre ad avere numerosi progetti per il grande e piccolo schermo a cui si dedicherà come produttore, tra cui l'ultima stagione di Stranger Things che arriverà su Netflix. Come regista Shawn, negli ultimi anni, ha girato film molto apprezzati dal pubblico come The Adam Project e Free Guy, entrambi con star Ryan Reynolds, che ha voluto proseguire la collaborazione in occasione del ritorno di Deadpool sul grande schermo.

Il terzo film dedicato alle avventure dell'irriverente mercenario sarà distribuito a luglio nelle sale di tutto il mondo e regalerà ai fan il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine.