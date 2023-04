Avatar 2, secondo nuovi aggiornamenti è costato la metà di quello che ha guadagnato

Avatar: La Via dell'Acqua sarebbe costato meno delle cifre ipotizzate, permettendo alla Disney di guadagnare il doppio rispetto alle spese.

Avatar: La Via dell'Acqua ha raggiunto un incredibile successo al botteghino, il film è costato la metà di quello che ha guadagnato. Secondo le nuove analisi, le spese sostenute per la realizzazione del film hanno superato di poco il miliardo di dollari. La pellicola di James Cameron ha debuttato nelle sale cinematografiche europee il 14 dicembre 2022, mentre in quelle statunitensi dal 16 dicembre successivo.

Il sequel di Avatar ha battuto innumerevoli record, superando Avengers: Infinity War e diventando il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi. Il lungometraggio vanta di alcuni dei migliori effetti visivi mai portati sullo schermo. Ovviamente, questo non è stato per nulla economico, Avatar: La via dell'acqua aveva un budget iniziale di circa 400 milioni di dollari, cifra più che raddoppiata nel corso degli anni.

In una serie di articoli sui 'più costosi blockbuster del 2022', Deadline ha rivelato che il film d James Cameron è stata la release di maggior successo dell'anno scorso, nonostante un costo totale di oltre 1 miliardo di dollari. La cifra di 1,087 miliardi di dollari include i costi di produzione (400 milioni di dollari), stampe e pubblicità (400 milioni di dollari), costi video (100 milioni di dollari), residui (40 milioni di dollari), interessi e spese generali (72 milioni di dollari) e partecipazioni (300 milioni di dollari).

Il grande successo al botteghino di Avatar 2 gli ha permesso di incassare 2,32 miliardi di dollari in tutto il mondo, di cui 683 milioni di dollari negli Stati Uniti, 1,39 miliardi di dollari a livello internazionale e 246 milioni di dollari dalla Cina, diventando così il terzo film di maggior successo di sempre e superando Avengers: Infinity War. Qui trovate le opinioni della redazione su Avatar: La via dell'acqua.

Dopo aver diviso il ricavato con le sale cinematografiche, Disney ha guadagnato 1,27 miliardi di dollari dall'uscita in sala di Avatar: La Via dell'Acqua, per poi ricavare altri 150 milioni di dollari dalle vendite di home entertainment e 200 milioni di dollari dai contratti televisivi e di streaming.

I dati sembrano contraddire le affermazioni del regista James Cameron fatte prima dell'uscita del film, in cui sosteneva che Avatar 2 fosse "fottutamente costoso" e potesse essere "il peggiore affare nella storia del cinema". Il regista aveva dichiarato che il sequel per "recuperare i costi" avrebbe dovuto essere "il terzo o quarto film di maggior incasso nella storia", ovvero incassare circa 2 miliardi di dollari.

Anche gli analisti di Variety avevano indicato che Avatar: La Via dell'Acqua avrebbe dovuto incassare circa 1,5 miliardi di dollari per recuperare i costi. Tuttavia, i dati di Deadline hanno rivelato che il totale delle spese, e quindi la soglia di pareggio, era di 1,09 miliardi di dollari, circa 400 milioni in meno.